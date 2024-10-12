حزب الله يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب حيفا برشقة صاروخية

أكد حزب الله اليوم السبت، استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في جنوب حيفا برشقة صاروخية.

تنفيذ عمليات عدة ضد إسرائيل

وأعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم السبت، تنفيذ عمليات عدة ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أنه استهدف جنودًا إسرائيليين في موقع الجرداح وثكنة زرعيت، وقاعدة "حوما " بالجولان السوري ‏المحتل.

وقال "حزب الله" في بيانات له إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

عمليات حزب الله ضد إسرائيل

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر اليوم السبت ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الجرداح بصلية صاروخية". ‏

وكان "حزب الله" قد نفذ يوم الجمعة، وفي أقل من 24 ساعة، 24 عملية نوعية ضد إسرائيل.