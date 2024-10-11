فرص نجاته ضعيفة، تفاصيل إصابة وفيق صفا القيادي البارز في حزب الله

كشفت مصادر قريبة الصلة من جماعة حزب الله اللبناني، اليوم، تفاصيل إصابة وفيق صفا، القيادي البارز بالحزب خلال الغارة التي نفذها العدو الإسرائيلي على بيروت أمس.

تفاصيل إصابة وفيق صفا القيادي في حزب الله

وقالت المصادر لقناة "العربية" السعودية، اليوم الجمعة، أن القيادي في حزب الله، وفيق صفا، تعرض لإصابة خطرة في عنقه، مع الإشارة إلى أن فرص نجاته ضئيلة.

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وتعرض وفيق صفا، للإصابة نتيجة إحدى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت وسط بيروت، استهدفت الطابق الثالث من مبنى مكون من 8 طوابق في حي النويري.

ضحايا غارات العدو على حى النويري وسط بيروت

وأسفرت غارات العدوان هلة حى النويري، عن استشهاد 22 شخصًا وإصابة 117 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، مما يجعلها واحدة من أكثر الغارات دموية التي شهدتها العاصمة منذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحزب الله في 23 سبتمبر.

ويعد وفيق صفا من القيادات البارز في حزب الله، ويقود وحدة الاتصال المسؤولة عن إدارة الشؤون الداخلية والدولية للجماعة، ويعمل على تنسيق العلاقات الخارجية للجماعة.