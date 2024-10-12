حزب الله يطلب من المستوطنين الإسرائيليين الابتعاد عن مناطق تجمع الجنود
طلب حزب الله مساء اليوم الجمعة من المستوطنين الإسرائيليين الابتعاد عن مناطق تجمع الجنود في شمال إسرائيل.
وقال الحزب في بيان "يتخذ جيش العدو الإسرائيلي من منازل المستوطنين في بعض مستوطنات شمال فلسطين المحتلة مراكز تجمع لضباطه وجنوده.
وكذلك تتواجد قواعده العسكرية التي تدير العدوان على لبنان داخل أحياء استيطانية في المدن المحتلة الكبرى كحيفا وطبريا وعكا وغيرها، هذه المنازل والقواعد العسكرية هي أهداف للقوة الصاروخية والجوية في المقاومة الإسلامية، وعليه نحذّر المستوطنين من التواجد قرب هذه التجمعات العسكرية حفاظًا على حياتهم وحتى إشعار آخر".
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