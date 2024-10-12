السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ضربات دقيقة لتجمع جنود، حزب الله ينفذ عمليات نوعية عدة ضد إسرائيل

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم السبت، تنفيذ عمليات عدة ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أنه استهدف جنودًا إسرائيليين في موقع الجرداح وثكنة زرعيت، وقاعدة "حوما " بالجولان السوري ‏المحتل.

وقال "حزب الله" في بيانات له إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر اليوم السبت ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الجرداح بصلية صاروخية". ‏

- "ردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:30 من فجر اليوم السبت قاعدة حوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من فجر اليوم السبت، ‏تجمعا لجنود العدو في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية". ‏

وكان "حزب الله" قد نفذ يوم الجمعة، وفي أقل من 24 ساعة، 24 عملية نوعية ضد إسرائيل.

كما طلب "حزب الله" اللبناني مساء يوم الجمعة من الإسرائيليين، الابتعاد عن مناطق تجمع الجنود في شمال إسرائيل.

ويأتي ذلك في إطار التصعيد الكبير بين "حزب الله" وإسرائيل، حيث أطلقت الأخيرة عملية أسمتها "سهام الشمال" ضد الحزب، واغتالت قادة بارزين في صفوفهم، بينهم أمينه العام حسن نصر الله.

من جهته، زاد "حزب الله" من عملياته ونوعيتها، مؤكدا أنه يتصدى لمحاولة الجيش الإسرائيلي التوغل داخل الأراضي اللبنانية مرارًا وتكرارًا.

 

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