الدجاجة أم البيضة أيهما جاء أولا؟ العلماء يقدمون الإجابة من منظور التطور

لطالما حير سؤال واحد عقول المفكرين منذ فجر البشرية، وهو: "أيهما جاء أولا، الدجاجة أم البيضة؟".

وفي يوم البيض العالمي، طرح موقع MailOnline هذا السؤال على خبراء التطور.

على الرغم من أن البيض تطور قبل ملايين السنين من ظهور الدجاج، فإن العلماء يؤكدون أن هذا لا يعني بالضرورة أن البيضة جاءت قبل الدجاجة.

ما هي البيضة؟

وُجد البيض منذ زمن طويل "يقدّر بقدم الحياة نفسها تقريبا".

وباستثناء الثدييات، فإن معظم الحيوانات تضع البيض. ووفقا لجولز هوارد، مؤلف كتاب "الحياة اللانهائية" الذي يناقش تطور البيض، فإن البيض كان وسيلة التطور لنقل الجينات إلى الأجيال القادمة.

وقبل ظهور البيض، كانت الكائنات الحية تتكاثر بالاستنساخ، ما جعلها عرضة للهلاك بسبب الأمراض. أما البيض، فساهم في ظهور التنوع الجيني والقدرة على مقاومة الأمراض والطفيليات.

وكان البيض الأول مختلفا تماما عن الشكل الذي نعرفه اليوم، وربما وضعته كائنات بدائية مثل قناديل البحر أو ديدان بحرية منذ مئات الملايين من السنين. فقبل نحو 600 مليون سنة، كان البيض بحجم صغير جدا، بالكاد أكبر من شعرة الإنسان، وتم ضخه عبر المحيطات، قبل أن يستقر في قاع البحر.

ومنذ ذلك الوقت البعيد، كانت الكائنات الحية تعتمد على هذا الشكل البدائي للتكاثر، ما يعني أن البيضة جاءت قبل ظهور الدجاجة بملايين السنين.

ما هو الدجاج؟

يعود أصل الدجاج المنزلي إلى نوع من الدجاج الأحمر، يسمى Gallus gallus، تطور قبل نحو 50 مليون سنة.

وفي البداية، كان يُعتقد أن البشر دجنوا الدجاج قبل نحو 10000 سنة، لكن أبحاثا جديدة تشير إلى أن التدجين ربما حدث بين 1650 و1250 قبل الميلاد، أي قبل حوالي 3500 سنة، في مناطق جنوب شرق آسيا، حيث تكيفت الطيور مع وجود البشر وتطورت تدريجيا إلى ما نعرفه اليوم بالدجاج، أو Gallus gallus domesticus.

ما الذي جاء أولًا: الديناصور أم البيضة؟

في حين أن عمر الدجاج لا يتجاوز بضعة آلاف من السنين، فإن البيض يعود إلى ملايين السنين، إذ يعود تاريخ أول بيض معروف إلى العصر الكربوني، أي قبل نحو 358 إلى 298 مليون سنة. وكان ذلك البيض لزواحف بدائية، وربما كان ناعم القشرة.

وفي العصر الجوراسي المبكر، تطور البيض ذو القشرة الصلبة، وكانت الديناصورات هي أول من وضع مثل هذا البيض. وتم العثور على بيض متحجر يعود تاريخه إلى 195 مليون سنة، وضعته ديناصورات طويلة العنق، مثل "برونتوصور وديبلودوكوس"، وهو يشبه إلى حد كبير بيض العديد من الطيور والزواحف الحديثة.

وفي عام 2023، اكتشف العلماء مفرخة ضخمة تحتوي على 91 عشا لتيتانوصور، وهي نوع من الديناصورات، تضم 256 بيضة، ما يشير إلى أن هذه الديناصورات العملاقة كانت تعشش معا مثل الطيور.

الحجة لصالح الدجاجة

رغم أن البيض أقدم من الدجاج بوضوح من منظور تطوري، فإن الإجابة تتوقف على كيفية تفسير السؤال.

إذا كان السؤال حول "بيضة الدجاج"، فلابد أن أول دجاجة فقست من بيضة وضعتها سلفتها البرية. لذا، ووفقا لهذا التفسير، يمكن القول إن الدجاجة جاءت أولا.

وتقول الخلاصة حسب العلماء: من منظور تطوري، البيضة جاءت بالتأكيد قبل الدجاجة، ولكن إذا كان السؤال يتعلق ببيضة الدجاج تحديدا، فإن الدجاجة الأولى يجب أن تكون قد فقست قبل أن تُوضع أول "بيضة دجاج" حقيقية.