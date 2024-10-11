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رياضة

تصفيات أمم أفريقيا، كوت ديفوار يتعادل 1ـ1 مع سيراليون في الشوط الأول

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار مع نظيره سيراليون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة المقامة بينهما، اليوم، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب. 

وأحرز نيكولاس بيبي هدف التقدم لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 3، ثم تعادل لسيراليون اللاعب الحسين كوروما بالدقيقة 43. 

وأضاع فراك كيسي ركلة جزاء لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 37. 

زامبيا تتعادل سلبيا مع تشاد 

انتهت مباراة زامبيا ضد تشاد بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت علي ستاد ليفي مواناواسا في زامبيا، وذلك بدور المجموعات ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب. 

ترتيب المجموعة السابعة

1ـ كوت ديفوار 6 نقاط 

2ـ  منتخب زامبيا ٤ نقاط 

3ـ  تشاد نقطتي

4ـنسيراليون نقطة

طاقم حكام مصري يدير مباراة زامبيا ضد تشاد

وأدار مباراة زامبيا ضد تشاد المصري محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كلا من:  محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثاني ومحمود ناجي حكمًا رابعًا.

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تصفيات أمم إفريقيا، تعادل زامبيا وتشاد سلبيا بالشوط الأول

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