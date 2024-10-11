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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، تعادل زامبيا وتشاد سلبيا بالشوط الأول

زامبيا، فيتو
زامبيا، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة زامبيا ضد تشاد بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تقام علي ستاد ليفي مواناواسا في زامبيا وذلك ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب. 

طاقم حكام مصري يدير مباراة زامبيا ضد تشاد

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمود البنا لإدارة مباراة زامبيا وتشاد 

ويدير مباراة زامبيا ضد تشاد محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كلا من  محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثاني ومحمود ناجي حكمًا رابعًا.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام ضيفه المنتخب الموريتاني في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

وحدد منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

منتخب موريتانيا، فيتو

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

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أمم إفريقيا التصفيات الإفريقية مباراة زامبيا ضد تشاد زامبيا تشاد

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