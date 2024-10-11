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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، زامبيا تتعادل سلبيا مع تشاد

منتخب زامبيا، فيتو
منتخب زامبيا، فيتو

انتهت مباراة زامبيا ضد تشاد بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت علي ستاد ليفي مواناواسا في زامبيا، وذلك بدور المجموعات ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب. 

مباراة زامبيا وتشاد

وواصل منتخب زامبيا تصدره قمة المجموعة السابعة برصيد ٤ نقاط يليه تشاد بنقطتين

طاقم حكام مصري يدير مباراة زامبيا ضد تشاد

وأدار مباراة زامبيا ضد تشاد المصري محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كلا من:  محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثاني ومحمود ناجي حكمًا رابعًا.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام ضيفه المنتخب الموريتاني في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

وحدد منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

منتخب موريتانيا، فيتو

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

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