علاقة انقطاع التنفس أثناء النوم بالاكتئاب وطرق العلاج

يربط الباحثون بين انقطاع النفس أثناء النوم والاكتئاب، حيث تشير الأبحاث إلى أن كلا الاضطرابين يزيدان من خطر الإصابة بالآخر.

انقطاع النفس أثناء النوم هو اضطراب في النوم يؤثر في كيفية تنفس الشخص في الليل، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل صعوبة النوم والشعور بالتعب أثناء النهار وحتى الصداع، وتجعل هذه المشاكل من الصعب التركيز والاستمتاع باليوم.

أظهرت الأبحاث الحديثة أيضًا أن انقطاع النفس أثناء النوم مرتبط بـالاكتئاب، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

يرتبط انقطاع النفس أثناء النوم والاكتئاب ارتباطًا وثيقًا ببعضهما البعض، وتشير الأبحاث إلى أن حوالي 35 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) يعانون من أعراض اكتئابية.

على الرغم من أن الاكتئاب هو أحد الأعراض الشائعة لانقطاع النفس أثناء النوم، فقد وجدت الأبحاث أن كلتا الحالتين تزيدان من احتمالية الإصابة بالأخرى.

أعراض الاكتئاب وانقطاع النفس أثناء النوم

يمكن أن تتداخل أعراض الاكتئاب وانقطاع النفس أثناء النوم في بعض الأحيان، مما يجعل من الصعب على الأشخاص الذين يعانون من أحدهما أن يدركوا أنهم يعانون أيضًا من الآخر، وهذا صحيح بشكل خاص لأن الاكتئاب يمكن أن يكون أحد أعراض انقطاع النفس أثناء النوم.

تشمل أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم ما يلي:

الشخير بصوت عالٍ

توقف التنفس أثناء النوم، والذي قد يوقظ المريض أو يلاحظه شخص آخر

الاستيقاظ فجأة والشعور بضيق في التنفس

مشاكل الانتباه

التعب المفرط أثناء النهار

الصداع الصباحي

التهاب الحلق أو جفاف الفم عند الاستيقاظ

صعوبة النوم

وتشمل أعراض الاكتئاب ما يلي:

الإحباط والغضب بسبب مشاكل صغيرة

الشعور بالحزن أو الفراغ أو اليأس

تغيرات في الشهية

اضطرابات النوم، مثل الأرق

التعب والإرهاق

مشاكل في التفكير أو التركيز

الصداع

طرق علاج انقطاع النفس أثناء النوم والاكتئاب

في بعض الحالات، قد يساعد علاج انقطاع النفس أثناء النوم في علاج الاكتئاب أو تقليل أعراضه، خاصة إذا كانت هذه الحالة هي سبب الاكتئاب.

يمكنك استخدام بعض الطرق لبدء علاج كلتا الحالتين في المنزل قبل حتى زيارة الطبيب، وقد يشمل العلاج المنزلي لمزيج من انقطاع النفس أثناء النوم والاكتئاب ما يلي:

ممارسة الرياضة بانتظام: يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف الاكتئاب والمساعدة في إنقاص الوزن، ويمكن أن يخفف فقدان الوزن من انقطاع النفس أثناء النوم الناجم عن زيادة الوزن.

تجنب النوم على الظهر: عندما ينام الشخص على ظهره، قد يسد اللسان مجرى الهواء لديه، من المهم محاول النوم على الجانب أو البطن بدلًا من ذلك.

التوقف عن تناول الكحول: يمكن أن يؤدي الشرب إلى تفاقم الاكتئاب وانقطاع النفس أثناء النوم.

تجنب حبوب النوم: فهي لا تساعد في علاج انقطاع النفس أثناء النوم ويمكن أن تسبب الاكتئاب لدى بعض الأشخاص.

في عدد كبير من الحالات، قد يساعد تحسين كمية ونوعية النوم في علاج الاكتئاب وحالات أخرى مثل القلق بالإضافة إلى تخفيف انقطاع النفس أثناء النوم.