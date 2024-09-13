كيف يسبب الاكتئاب ضبابية الدماغ وما هي طرق علاجه المختلفة؟

قد تشمل أعراض الاكتئاب السريري تحديات معرفية، بما في ذلك صعوبة حل المشكلات، وتذكر المعلومات، والتركيز على مهمة ما، ويشير بعض الأشخاص إلى مجموعة هذه الأعراض باسم ضبابية الدماغ.

يمكن استخدام مصطلح “ضبابية الدماغ” للإشارة إلى التحديات التدريجية أو المفاجئة بالعقل، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، ةتكون كالآتى:

القدرة على التفكير بوضوح أو كالمعتاد

وقت رد الفعل

الذاكرة والقدرة على التعلم

القدرات التنفيذية مثل حل المشكلات واتخاذ القرارات

هذه التحديات شائعة لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب السريري، وخاصة عندما لا يتم علاج الحالة.

أعراض ضباب الدماغ في الاكتئاب

يشار إلى أعراض ضباب الدماغ في الاكتئاب سريريًا باسم “الخلل المعرفي”.

لن يعاني كل من يعاني من الاكتئاب من نفس الأعراض المعرفية أو بنفس الشدة.

ولكن بشكل عام، للاكتئاب تأثيرات مختلفة على الدماغ، وقد يتجلى ضباب الدماغ على النحو التالي:

صعوبة الانتباه: قد لا يتمكن المريض من إكمال فكرة، أو متابعة محادثة، أو إنهاء مهمة في العمل، أو التركيز على كتاب أو فيلم أو برنامج تلفزيوني.

التحديات المتعلقة بالذاكرة: قد يجد الشخص صعوبة في تذكر ما كان يفعله أو يريد القيام به، وقد يضطر إلى الاعتماد على تدوين الأشياء لتذكرها، أو يجد نفسه يفقد الأشياء ويفوت تواريخ مهمة بشكل متكرر.

مشاكل في الأداء التنفيذي: قد يواجه تحديات في اتخاذ القرار، مما قد يدفع الشخص إلى القلق المستمر بشأن النتائج المحتملة، وقد يجد أيضًا أن تعدد المهام أصعب من المعتاد.

تأخر أوقات رد الفعل: يكمل المهام ببطء أكثر مما اعتدت عليه، وأصبحت إدارة الوقت والكفاءة تحديًا.

وقد تشمل الأعراض المحتملة الأخرى لضباب الدماغ ما يلي:

صعوبة في التواصل اللفظي (الوضوح والإيجاز والتنظيم)

الشعور بالتشتت

عدم القدرة على اتباع التعليمات

ومع ذلك، فإن التحديات المعرفية ليست العَرَض الوحيد للاكتئاب، فمن الممكن أيضًا أن يكون لضباب الدماغ أسباب أخرى، حتى إذا كان ااشخص مصاب بالاكتئاب.

لتلقي تشخيص الاكتئاب، سيحاول أخصائي الرعاية الصحية تحديد خمسة على الأقل من أصل تسعة أعراض رسمية، ويجب أن تكون هذه الأعراض موجودة لمعظم اليوم، معظم الأيام، لمدة أسبوعين متتاليين على الأقل.

تتضمن الأعراض الرسمية للاكتئاب ما يلي:

انخفاض الحالة المزاجية (الحزن، اليأس، الفراغ)

انخفاض القدرة على الاستمتاع بالأنشطة اليومية أو الخاصة

انخفاض الطاقة والدافع

تغيرات في الشهية (تناول الطعام أكثر أو أقل من المعتاد)

تغيرات في أنماط النوم (النوم ساعات أكثر أو أقل من المعتاد)

تغيرات في أنماط الحركة (التحرك بشكل أبطأ أو أسرع من المعتاد)

التحديات المعرفية (مثل ضباب الدماغ)

أفكار إيذاء النفس والموت

إذا لم يتمكن الطبيب من تحديد أن الاكتئاب هو سبب ضباب الدماغ، فقد يرغب في استكشاف خيارات أخرى، مثل خلل الغدة الدرقية، وكوفيد-19، والقلق، وإصابات الدماغ.

كيف يتم علاج ضباب الدماغ؟

إذا كان ضباب الدماغ مرتبطًا بالاكتئاب، فقد يساعد علاج هذه الحالة أيضًا في ضباب الدماغ، وعادةً ما يؤدي الاكتئاب غير المعالج إلى أعراض أكثر شدة واستمرارًا.

الخط الأول لعلاج الاكتئاب هو العلاج النفسي، تشمل الخيارات:

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

التنشيط السلوكي (BA)

العلاج النفسي بين الأشخاص (IPT)

العلاج السلوكي الجدلي (DBT)

العلاج النفسي الديناميكي

العلاج بالقبول والالتزام (ACT)

قد يكون العلاج السلوكي المعرفي مفيدًا بشكل خاص مع أعراض ضباب الدماغ إذا كنت تعاني من الاكتئاب.

بالنسبة للأعراض الشديدة أو المستمرة للاكتئاب، قد يوصي أخصائي الرعاية الصحية بمضادات الاكتئاب مثل سيرترالين أو دولوكستين أو أميتريبتيلين.

وقد تساعد تعديلات نمط الحياة أيضًا في علاج أعراض الاكتئاب، بما في ذلك ضباب الدماغ، واعتمادًا على الاحتياجات والتفضيلات، قد تشمل هذه:

النشاط البدني اليومي، من التحرك بشكل عام إلى ممارسة الرياضة عدة مرات في الأسبوع

الانخراط في تقنيات إدارة الإجهاد مثل التأمل والتنفس العميق

الحد من تناول الكافيين والكحول والسكر

التركيز على نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية

قد يستمر الخلل الإدراكي أو ضباب الدماغ حتى بعد علاج الاكتئاب أو في الحالات التي لا تستجيب فيها الأعراض للعلاجات التقليدية، وافترض بعض الخبراء أن هذا قد يكون بسبب نوع فرعي إدراكي من الاكتئاب، والذي قد يتطلب نهجًا إداريًا مختلفًا عن الاكتئاب بدون أعراض ضباب الدماغ.

تشير بعض الأبحاث إلى أن الأدوية مثل مودافينيل وفورتيوكستين ودونيبيزيل قد تساعد في علاج الأعراض الإدراكية في بعض الحالات.