فوائد حبة البركة، تقوي جهاز المناعة وتحمي من الاكتئاب والقلق

فوائد حبة البركة، المعروفة أيضًا بالكمون الأسود، متعددة، حيث تحتوي حبة البركة على مجموعة متنوعة من المركبات النشطة، مثل الثيموكينون، الذي يعتبر المركب النشط الرئيسي.



يتميز هذا المركب بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، مما يجعله فعالًا في العديد من الفوائد الصحية. كما تحتوي حبة البركة على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين B، الحديد، الكالسيوم، والزنك، مما يعزز من فوائدها الصحية.



أهم فوائد حبة البركة للجسم

حبة البركة

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية أن فوائد حبة البركة للجسم عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

تعزيز الجهاز المناعي

تساعد حبة البركة في تعزيز جهاز المناعة، حيث تشير الدراسات إلى أنها تزيد من إنتاج الأجسام المضادة وتساعد الجسم في محاربة الأمراض. الثيموكينون، المركب النشط في حبة البركة، يساهم في تعزيز الاستجابة المناعية.

تأثيرها المضاد للالتهابات

تعتبر حبة البركة فعالة في تقليل الالتهابات في الجسم. تُظهر الأبحاث أن تناول حبة البركة يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل والتهاب الأمعاء. تعمل خصائصها المضادة للالتهابات على تقليل الألم والتورم، مما يساعد المرضى على تحسين نوعية حياتهم.

تحسين الصحة القلبية

تشير الأبحاث إلى أن حبة البركة يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد. كما تعمل على تحسين ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

دعم صحة الجهاز الهضمي

تساعد حبة البركة في تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد في تخفيف اضطرابات المعدة وعسر الهضم. يمكن أن تساهم أيضًا في تحسين حركة الأمعاء وتقليل أعراض القولون العصبي.

فوائد مضادة للسكري

أظهرت الدراسات أن حبة البركة يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. يساعد تناول حبة البركة في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مقاومة الأنسولين، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري.

حبة البركة وفوائدها

تأثيرها على الصحة النفسية

تشير بعض الدراسات إلى أن حبة البركة يمكن أن تساعد في تحسين الصحة النفسية. فقد وُجد أن لها تأثيرات مضادة للاكتئاب والقلق، مما يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية.

طرق الاستخدام

يمكن تناول حبة البركة بعدة طرق. يمكن استخدامها كتوابل في الطهي، أو تناولها كمكمل غذائي على شكل زيت أو كبسولات. كما يمكن استخدامها في تحضير الشاي.