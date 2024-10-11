تتراوح من الاكتئاب إلى الانفصام، أعراض وعلامات المرض النفسي لدى الأطفال والبالغين

يمر الجميع بتغيرات في عواطفهم وأفكارهم وسلوكهم من وقت لآخر، ولكن عندما تكون هذه التغييرات سبب فى كون الشخص أقل قدرة على العمل يوميًا، فقد تكون علامات على المرض النفسي.

يتخذ المرض النفسي أشكالًا عديدة، بما في ذلك الاكتئاب واضطرابات القلق والاضطراب ثنائي القطب والفصام، وهو شائع فى جميع أنحاء العالم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

لا يوجد اختبار بسيط يخبر الشخص ما إذا كان يعاني من مرض نفسي، وغالبًا ما يلاحظ هو أو الأشخاص من حوله تغييرات صغيرة في كيفية تصرفه قبل فترة طويلة من تأثير الأعراض عليه بشكل خطير.

أعراض وعلامات المرض النفسي

قد تدل بعض الأعراض على أنه حان الوقت لطلب المساعدة، خاصة إذا لاحظ المريض أكثر من عرضيين، وتشمل أعراض المرض النفسي:

الحزن أو الانزعاج الذي يستمر لفترة أطول من المعتاد

الانسحاب من الأصدقاء والعائلة

فقدان الاهتمام بالأشياء التي كنت تستمتع بها في السابق

التقلبات العاطفية الشديدة والمنخفضة

تغيرات كبيرة في عادات النوم أو الأكل

القلق أو المخاوف التي تبدو غير متناسبة

تجاهل العناية الشخصية والنظافة

تغيرات في الرغبة الجنسية

أفكار غير منظمة أو مشوشة

الغضب المفرط

تعاطي المخدرات أو الكحول

العديد من الأمراض الجسدية غير المبررة

أفكار لا تتوافق مع الواقع

رؤية أو سماع أشياء لا يستطيع الآخرون رؤيتها أو سماعها

التفكير أو التحدث عن الانتحار

علامات المرض النفسي عند الأطفال

عندما يعاني الطفل من مرض نفسي، فقد يعاني من بعض الأعراض نفسها التي يعاني منها البالغون، مثل القلق الشديد أو التغيرات في عادات النوم والأكل.

قد يلاحظ الأهل أيضًا:

تغيرات في أدائهم في المدرسة

العدوان أو العصيان

الكوابيس المتكررة

الكثير من نوبات الغضب

يبدو أنهم حساسون جدًا للمشاهد أو الأصوات أو الروائح أو اللمس

سلوك غريب أو غير عادي

متي يجب على الأشخاص الذهاب للطبيب النفسي؟

مجرد ملاحظة واحد أو اثنين من هذه الأعراض لا يعني أن الشخص مصاب بمرض نفسي.

يمكن أن تؤثر الأحداث الكبرى في الحياة، مثل فقدان الوظيفة أو أحد الأحباء، بشكل طبيعي على مزاج الشخص وقدرته على العمل، ويمكن أن يتسبب المرض الجسدي أو تناول دواء جديد أو تغيير الجرعة في ظهور بعض هذه الأعراض.

فمن المهم ملاحظت العديد من هذه العلامات، وإلا تكون ترتبط بأي حدث واضح، وتستمر لفترة كافية للتدخل في حياة الشخص.

وإذا بدء المريض العلاج مبكرًا، فقد يتمكن من تأخير أو حتى منع الآثار الأكثر خطورة.