يؤدي لمشاكل بالقلب والأوعية الدموية، تأثير الاكتئاب على صحة الجسم

الاكتئاب هو اضطراب عقلي ولكنه يؤثر أيضًا على الصحة الجسدية، وقد يؤثر على كل شيء بدءًا من صحة القلب والكليتين والجهاز العصبي والجهاز المناعي.

ما هو الاكتئاب؟

إن الشعور بالحزن أو القلق في بعض الأحيان هو جزء طبيعي من الحياة، ولكن إذا استمرت هذه المشاعر لبضعة أسابيع، فقد تكون أعراضًا للاكتئاب، وفقًًا لموقع “Healthline” الطبي.

الاكتئاب السريري، وخاصة إذا ترك دون علاج، يمكن أن يقاطع حياة الشخص اليومية والعديد من الأعراض الإضافية.

يعتبر الاكتئاب الشديد حالة طبية خطيرة قد تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة.

يجب أن يعاني الشخص من خمسة أعراض على الأقل لأكثر من أسبوعين ليتم تشخيصه بالأصابة بالاكتئاب.

تأثيرات الاكتئاب على الجهاز العصبي المركزي

يمكن أن يسبب الاكتئاب الكثير من الأعراض داخل الجهاز العصبي المركزي، وكثير منها يسهل تجاهلها.

قد يواجه كبار السن أيضًا صعوبة في تحديد التغيرات المعرفية لأنه من السهل تجاهل علامات الاكتئاب باعتبارها مرتبطة بـالتقدم في السن.

يواجه كبار السن المصابون بالاكتئاب صعوبات أكبر في فقدان الذاكرة ووقت رد الفعل أثناء الأنشطة اليومية مقارنة بالبالغين الأصغر سنًا المصابين بالاكتئاب.

تشمل أعراض الاكتئاب الحزن الشديد والأسى والشعور بالذنب، ويمكن وصفه بأنه شعور بالفراغ أو اليأس، وقد يجد بعض الأشخاص صعوبة في وضع هذه المشاعر في كلمات.

قد يكون من الصعب عليهم أيضًا فهمها حيث يمكن أن تظهر الأعراض وتسبب ردود فعل جسدية، قد تكون نوبات البكاء المتكررة أحد أعراض الاكتئاب، على الرغم من أن ليس كل شخص يبكي إذا كان مكتئبًا.

قد يشعر المريض أيضًا بالتعب طوال الوقت أو يواجه صعوبة في النوم ليلًا، وتشمل الأعراض الأخرى:

التهيج

الغضب

فقدان الاهتمام بالأشياء التي كانت تجلب المتعة

الصداع

قد يكون هناك أيضًا آلام مزمنة في الجسم، وقد لا يستجيب الألم للأدوية، ويكون هذا أيضًا أحيانًا نتيجة لبعض الأمراض العصبية، مثل مرض الزهايمر والصرع والتصلب المتعدد.

ويواجه الأشخاص المصابون بالاكتئاب صعوبة في الحفاظ على جدول عمل نموذجي أو الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، وقد يكون هذا بسبب أعراض مثل عدم القدرة على التركيز ومشاكل الذاكرة وصعوبة اتخاذ القرارات.

قد يتجنب الشخص المصاب بالاكتئاب عن عمد التحدث عن مشاعره أو يحاول إخفاء المشكلة، ويجد الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أنفسهم منشغلين بأفكار الموت أو إيذاء أنفسهم.

تظهر الأبحاث أن خطر الانتحار لدى الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية مثل الاكتئاب يتراوح بين 5 إلى 8%.

تأثيرات الاكتئاب على الجهاز الهضمي

في حين يُنظر إلى الاكتئاب غالبًا على أنه حالة صحية عقلية، فإنه يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في الشهية والتغذية، ويتعامل بعض الأشخاص مع الأمر بالإفراط في تناول الطعام، ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الوزن والحالات المرتبطة بالسمنة مثل مرض السكري من النوع 2.

قد يفقد المريض شهيته تمامًا أو يفشل في تناول الكمية المناسبة من الطعام المغذي، يمكن أن يؤدي فقدان الاهتمام المفاجئ بالأكل لدى كبار السن إلى حالة تسمى فقدان الشهية الشيخوخي.

يمكن أن تؤدي مشاكل الأكل إلى أعراض تشمل:

آلام المعدة

تقلصات

إمساك

سوء التغذية

لا تعمل الأدوية على تحسين هذه الأعراض إذا لم يتناول الشخص النظام الغذائي الصحيح، وقد توفر الحلويات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات راحة فورية، لكن التأثيرات تكون مؤقتة غالبًا.

من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي عند الإصابة بالاكتئاب، والعناصر الغذائية ضرورية للتأكد من أن النواقل العصبية في الجسم تعمل بشكل صحيح.

تأثيرات الاكتئاب على الجهاز القلبي الوعائي والجهاز المناعي

الاكتئاب والتوتر مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، وتعمل هرمونات التوتر على تسريع معدل ضربات القلب وتجعل الأوعية الدموية تضيق، مما يضع الجسم في حالة طوارئ مطولة، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي هذا إلى أمراض القلب.

يرتبط تكرار مشاكل القلب والأوعية الدموية بالاكتئاب أكثر من ارتباطه بحالات أخرى مثل:

التدخين

مرض السكري

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع نسبة الكوليسترول

الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا والذين يعانون من اكتئاب خفيف إلى شديد لديهم خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية (CVD) لفترة 10 سنوات، والأشخاص الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا لديهم خطر أعلى مدى الحياة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

قد يكون للاكتئاب والتوتر أيضًا تأثير سلبي على الجهاز المناعي، مما يجعل المريض أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.

تظهر الأبحاث أنه قد تكون هناك علاقة بين الالتهاب والاكتئاب، على الرغم من أن الصلة الدقيقة غير واضحة.

يرتبط الالتهاب بالعديد من المشاكل الصحية، وقد ثبت أن بعض العوامل المضادة للالتهابات تفيد بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب.