تأثير القهوة على أعراض الاكتئاب، وأضرار الإفراط في تناولها

الكافيين هو منبه موجود في الأطعمة والمشروبات مثل القهوة، وشرب كوب من القهوة التي تحتوي على الكافيين يمنح الإنسان دفعة من الطاقة التي يمكن أن ترفع من المزاج السيئ.

وتشير الأبحاث حول القهوة والاكتئاب أن الناس يميلون إلى تجربة أعراض أقل حدة عندما يشربون القهوة.

وجدت دراسات حول تأثيرات القهوة على الجسم فوائد إيجابية أخرى، مثل تقليل خطر الإصابة بالسرطان أو الإصابة بسكتة دماغية، ويمكن أن يقلل شرب القهوة أيضًا من خطر الإصابة بالخرف ومرض باركنسون، وفقا لموقع “WebMD” الطبي.

ويمكن للمركبات الواقية الموجودة في حبوب البن، جنبًا إلى جنب مع تأثيرات الكافيين، أن تحسن قدرة الانسان المعرفية العقلية وتقلل من احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر.

تأثير القهوة على أعراض الاكتئاب

يؤثر الاكتئاب على ملايين الأشخاص حول العالم، وتختلف شدة أعراض الاكتئاب من شخص لآخر، فتتضمن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا للاكتئاب قلة الاهتمام بالأنشطة التي كانت تجلب لك المتعة، وصعوبة التركيز، ونقص الطاقة.

ويعاني الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب السريري من الأعراض لمدة أسبوعين على الأقل.

نظر الباحثون فى تأثير الخصائص التحفيزية الموجودة في القهوة أن كان من الممكن أن تخفف من أعراض الاكتئاب، وأظهرت إحدى الدراسات المنشورة وجود علاقة بين شرب المزيد من القهوة وانخفاض شدة أعراض الاكتئاب، وأنتجت دراسة منفصلة ركزت على البالغين في منتصف العمر نتائج مماثلة.

لذلك فأن شرب القهوة يمكن أن يساعد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب، ومع ذلك هذا لا يعني بالضرورة أنه يجب أن يصبح عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للشخص، في حين أن هناك بعض الفوائد الصحية لشرب القهوة، فهناك أيضًا عيوب للإفراط في استهلاك القهوة.

مخاطر شرب الكثير من القهوة

أصبحت زيادة الكافيين عنصرًا أساسيًا بين البالغين العاملين والطلاب الذين يبحثون عن الطاقة لمواصلة عملهم أو دراستهم، ويعد شرب أربعة أكواب من القهوة بحجم عادي آمنة بشكل عام، ومع ذلك فإن شرب القهوة يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل الأرق وسرعة ضربات القلب.

وشرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يزيد من هذه الآثار الضارة، يبلغ بعض الأشخاص عن ظهور أعراض مثل القلق المتزايد والصداع والانفعال بعد الإفراط في تناول الكافيين.

ولأن الكافيين عقار، يمكن أن يصاب الناس بالاعتماد عليه، إن محاولة الإقلاع عن تناول القهوة فجأة يمكن أن تنتج أعراضًا مثل التعب والصداع الشديد ونقص الوضوح العقلي، وقد يؤدي ذلك إلى عودة أعراض الاكتئاب بعد أن ساعدت القهوة فى تخفيفها..

يمكن أن يتفاعل الكافيين الموجود في القهوة سلبًا مع الأدوية التي يتم تناولها لعلاج مشاكل صحية مثل اضطراب الغدة الدرقية، ويتفاعل أيضًا سلبًا مع الأدوية الموصوفة لمشاكل الصحة العقلية.

إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري، فإن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يزيد من مستويات السكر في الدم ويجعل من الصعب إدارة الأنسولين.

قد تبدأ النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي يشربن أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا في فقدان العظام في العمود الفقري بسبب نقص الكالسيوم، ويجب على الآخرين توخي الحذر بشأن شرب القهوة، حتى لو كانت للمساعدة في علاج الاكتئاب، مثل الأشخاص الذين يعانون من ارتداد الحمض أو ارتفاع نسبة الكوليسترول.