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صحة ومرأة

الفئات الأكثر عرضة لنقص فيتامين "د" وهذه أهم الأعراض

فيتامين د، فيتو
فيتامين د، فيتو

كشف الدكتور مصطفي محمدي استشاري أمراض الباطنة عن أهم الأعراض لنقص فيتامين د بالجسم وتشمل:

١- الشعور بالإرهاق والتعب 

٢- الخمول غير المعتاد 

٣- ضعف الذاكرة والتركيز

٤- تغيرات في المزاج 

٥- زيادة في  الاكتئاب
٦- كثرة العدوى والالتهابات المتكررة 

٧- بطء التئام الجروح والإصابات 

٨- تساقط الشعر

٩- آلام العظام المزمنة وخاصة آلام أسفل الظهر بدون سبب واضح

١٠-  قد يرتبط نقص فيتامين د بالإكزيما وبعض الأمراض المناعية
 

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د 

 

وأكد وجود فئات أكثر عرضة لنقص فيتامين د منهم:


١- كبار السن
٢- مرضى السمنة

٣- عدم التعرض للشمس بشكل كاف
 

٤- مرضى كرونز أو مرض التليف التكيسي cystic fibrosis
 

٥- أصحاب مرض مزمن بالكلى
 

ونصح بضرورة تحليل فيتامين د خاصة عند هذه الفئات لتحديد مستوى فيتامين د وإذا كان به نقص  يتم علاجه

فيتامين د 

وفيتامين د من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان ونقصه في الجسم يسبب العديد من الأعراض منها الإجهاد المستمر.

 

النسبة الطبيعية من فيتامين د 

وكشف الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى عن النسبة الطبيعية من فيتامين د هي 30 - 80.

وقال إن جرعات فيتامين د للإنسان تختلف حسب المرحلة العمرية وقسم الجرعة العادية من فيتامين د هي:

بالنسبة للأطفال من عمر يوم حتى سنة تبلغ 400 وحدة دولية كل يوم، ومن عمر سنة حتى 70 سنة  تبلغ 600 وحدة دولية كل يوم ومن عمر ٧٠ سنة وأكثر تبلغ الجرعات  800 وحدة دولية كل يوم.

وأشار إلى أن إذا كانت نسبة فيتامين د أقل من 30 فإن الإنسان يعاني من عجز فيتامين د وإذا كانت النسبة من 20 لـ 30 نج/ مل فهو غير كاف ويحتاج الإنسان إلى  50 ألف وحدة دولية كل أسبوع لمدة 4 أسابيع ثم يحصل على 1000 وحدة دولية يوميا لمدة شهرين

وأكد أنه إذا كانت النسبة  أقل من 20 نج/ مل فهو ناقص في الجسم ويحتاج الإنسان إلى 50 ألف وحدة دولية كل أسبوع لمدة شهرين ثم يحصل علي 1000 وحدة دولية كل يوم لمدة شهر.

متى يجب إعادة تحليل فيتامين د 

ونصح بضرورة إعادة التحليل كل ٣ أشهر.

ويمكن استبدال الجرعة اليومية 1000 وحدة بجرعة 50 ألف وحدة شهريا.

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كما أكد اهمية التعرض للشمس من 10 - 15 دقيقة يوميا بجانب أهمية الحصول عليه من  المصادر الطبيعية لفيتامين د هي: اللحوم والأسماك والبيض والجبن والجزر والفلفل والمانجو والخوخ.

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