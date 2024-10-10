الخميس 10 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

في يومها العالمي، 5 نصائح لدعم الصحة النفسية وتجنب الاكتئاب

اليوم العالمي للصحة
اليوم العالمي للصحة النفسية

تحيي دول العالم في ١٠ أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للصحة النفسية للتوعية بأهمية دعم الصحة النفسية وطرق الحفاظ عليها وأهم العوامل المؤثرة على الصحة النفسية للإنسان.

 

نصائح لتقديم الدعم للصحة النفسية 

 

وقدمت منظمة الصحة العالمية نصائح لتقديم الدعم للصحة النفسية منها:


١- الحرص على قضاء بعض الوقت في الطبيعة وفي الأماكن المفتوحة
 

٢- التحدث إلى العائلة والأصدقاء 
 

٣- الحصول على قسط كاف من النوم


٤- التعامل مع الإجهاد وتقليل من المواقف "شديدة الخطورة"
 

٥- التحدث عن مشكلات الصحة النفسية عند ظهورها والتمس المساعدة عند الحاجة

 

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد الرحمن استشاري الصحة النفسية بالمجلس القومي للصحة النفسية أن المرض النفسي ليس مرض مزمن يصيب الإنسان مدى حياته بل يمكن الشفاء من ٨٠% من نسبة الأمراض النفسية و٢٠% فقط تتحول لأمراض مزمنة.

 

علاج المريض داخل المستشفيات الصحة النفسية 

 

وأضاف أن علاج المريض داخل المستشفيات الصحة النفسية يكون في سرية تامة ولا أحد يعرف طبيعة مرض كل إنسان داخل المستشفى أو خارجها.


وأكد أن العلاج النفسي ليس نهاية حياة الإنسان ولكن هم تذكرة الإنسان لحياة أفضل وولادة إنسان جديد

 

وقال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، إن تعريف المرض النفسي هو اضطراب في الجهاز العصبي لجسم الإنسان ويحدث في الفص الأمامي للمخ مما يؤدي إلى مشكلات سلوكية وشعورية وفكرية للإنسان، ومن أشهر الاضطرابات النفسية هي الإكتئاب.

منها العطش الشديد، أعراض مرض السكر عند الأطفال

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أعراض المرض النفسي

 

وأضاف أستاذ الطب النفسي أن الاكتئاب مرض نفسي يصيب الفص الأمامي للمخ ويجعل الإنسان يشعر بالحزن الشديد والأسى ويؤثر فكريا على الإنسان ويجعل أفكاره كلها سوداوية ويؤثر عليه سلوكيا ويجعله غير قادر على القيام  بوظائفه في الحياة.

متى تذهب للطبيب النفسي 

أوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس أن جميعنا نشعر بالحزن والزعل في كثير من الأوقات ولكن  يجب أن يذهب للطبيب النفسي في عدة حالات وشروط منها:

1-استمرار الشيء وعدم زواله تماما لفترة لا تقل عن أسبوع أو 10 أيام.

2-يؤدي الحزن أو الزعل إلى إعاقة الإنسان عن أداء أدواره في الحياة.

3- لا يرغب في مقابلة الناس ويجلس بمفرده.

4- وجود سلوكيات عنيفة وخناق وصوت مرتفع وسلوكيات خاطئة وأفكار سلبية  إذا استمرت لفترة يجب التوجه لطبيب نفسي.


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