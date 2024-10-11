رامي ربيعة: لم يعد هناك منتخب ضعيف ونلعب كل مباراة من أجل الفوز

عبر رامي ربيعة مدافع منتخب مصر عن سعادته بعد فوز المنتخب الوطني على نظيره موريتانيا بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وقال ربيعة خلال تصريحات تلفزيونية: “الحمدلله حققنا ثلاث نقاط هامة، هدفنا كان أسعاد الجماهير التي حصرت علي الحضور إلي الملعب ودعمنا ”.

وأضاف “ لم يعد يوجد هناك منتخب إفريقي ضعيف هنا من يقلل من المنتخبات الإفريقية ولكن نحن كمنتخب مصر نركز علي الفوز في أي مباراة نشارك بها”.

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، علي نظيره موريتانيا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79.

تفاصيل مباراة مصر وموريتانيا

وفي الدقيقة الخامسة سدد محمد صلاح كرة قوية لتصطدم بالقائم الأيسر لمرمي الضيوف.

وعند حلول الدقيقة السادسة سدد منتخب موريتانيا كرة مباغته مرت بجوار مرمي الشناوي.

وسدد زيزو كرة خادعة في الدقيقة 7 أخرجها حارس مرمي موريتانيا بأطراف أصابعة إلي ركلة ركنية .

وتصدي حارس الضيوف لتسديدة أحمد زيزو ليحافظ علي التعادل لمتنتخب بلادة في الدقيقة 28.

وحاول لاعبي منتخب مصر قبل نهاية الشوط الأول تسجيل هدف التقدم بعد محالاوت هجومية عديدة لكن لك تكلل بالنجاح.

وغادر محمد عبد المنعم ملعب المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 59 وحل مصطفي محمد بدلا له.

ماذا يحتاج المنتخب لحجز تذكرة التأهل إلى أمم إفريقيا

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في المواجهة التي ستجمع بينه وبين موريتانيا ليرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ليحافظ على صدارته المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، ويصبح الترتيب كالتالي حال تفوقت كتيبة حسام حسن:-

-مصر..9 نقاط.

-موريتانيا.. 3 نقاط.

- كاب فيردي.. 3 نقاط.

- بوتسوانا.. 3 نقاط.

فوز الفراعنة الليلة، سيؤهل كتيبة حسام حسن إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب دون النظر إلى الجولات الـ3 الأخرى المتبقية، حتى في حالة الخسارة بالمواجهات المقبلة.