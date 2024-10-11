بعد مرور 70 دقيقة، التعادل الإيجابي بين البرازيل وتشيلي (فيديو)
ما زال التعادل الإيجابي 1 -1 سيد الموقف في مباراة البرازيل وتشيلي، المقامة على الملعب الوطني في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأحرز فارجاس لاعب فريق تشيلي الهدف الأول في مرمى البرازيل بحلول الدقيقة 2 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 1-0 لصالح تشيلي.
تمكن إيجور جيسيوس من ادراك التعادل لمنتخب البرازيل في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد أن سجل بالخطأ في مرماه بنهاية الشوط الأول.
تشكيل البرازيل لمواجهة تشيلي
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، ماجالهايس، أبنير
خط الوسط: أندرو، لوكاس باكيتا، رافينها،
خط الهجوم: جيسوس، رودريجو، سافينيو.
موقف منتخب البرازيل
يدخل منتخب البرازيل اللقاء عازمًا على تحقيق النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في التصفيات، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط بعد 4 هزائم، آخرها أمام باراجواي، وهي الأولى له منذ 17 عامًا.
بينما يأتي منتخب تشيلي في المركز التاسع برصيد 5 نقاط في ترتيب المجموعة.
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