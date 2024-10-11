بعد مرور 70 دقيقة، التعادل الإيجابي بين البرازيل وتشيلي (فيديو)

ما زال التعادل الإيجابي 1 -1 سيد الموقف في مباراة البرازيل وتشيلي، المقامة على الملعب الوطني في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز فارجاس لاعب فريق تشيلي الهدف الأول في مرمى البرازيل بحلول الدقيقة 2 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 1-0 لصالح تشيلي.

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الهدف الأول لمنتخب تشيلي ضد البرازيل من البداية..



🇨🇱 تشيلي 1-0 البرازيل 🇧🇷 #البرازيل_تشيلي



pic.twitter.com/WEp5R4kso5 October 11, 2024

تمكن إيجور جيسيوس من ادراك التعادل لمنتخب البرازيل في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد أن سجل بالخطأ في مرماه بنهاية الشوط الأول.

هدف إيغور جيسوس في مرمى تشيلي ⚽️pic.twitter.com/ez6xkKfgbt — 👑🇧🇷 أسـيـاد الـعـالـم 🇧🇷👑 (@Brazil_F9) October 11, 2024

تشكيل البرازيل لمواجهة تشيلي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، ماجالهايس، أبنير

خط الوسط: أندرو، لوكاس باكيتا، رافينها،

خط الهجوم: جيسوس، رودريجو، سافينيو.

موقف منتخب البرازيل

يدخل منتخب البرازيل اللقاء عازمًا على تحقيق النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في التصفيات، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط بعد 4 هزائم، آخرها أمام باراجواي، وهي الأولى له منذ 17 عامًا.

بينما يأتي منتخب تشيلي في المركز التاسع برصيد 5 نقاط في ترتيب المجموعة.