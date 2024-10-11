محمود أبو الدهب: أؤيد تصريحات حسام حسن عن اتحاد الكرة

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب الوطني له كل الحق في معظم التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام قبل مباراة موريتانيا اليوم الجمعة.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني محق في ما قاله عن الوجوه القديمة في رئاسة اتحاد الكرة".

وتابع: "حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يجب أن يركز في الأمور الفنية خلال الفترة المقبلة ليحقق إنجازات تحسب له".

تصريحات حسام حسن

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن الكرة المصرية بحاجة إلى تجديد للدماء، قائلًا: “الكرة المصرية لن ينصلح حالها إلا لما تيجي ناس قلبها وعقلها نضيف وعايزة تخدم الكرة المصرية بجد، ونخلص بقى من الناس اللي بقى لها 15 سنة قاعدين على قلوبنا”.