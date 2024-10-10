حسام حسن: الكرة المصرية لن ينصلح حالها إلا بتغيير الوجوه الموجودة من 15 سنة

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن الكرة المصرية بحاجة إلى تجديد للدماء، قائلا: “الكرة المصرية لن ينصلح حالها إلا لما تيجي ناس قلبها وعقلها نضيف وعايزة تخدم الكرة المصرية بجد، ونخلص بقى من الناس إللي بقالها 15 سنة قاعدين على قلوبنا”.

أضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن باستاد القاهرة للحديث عن مواجهتي الفراعنة أمام موريتانيا، أن مجموعة منتخب مصر ليست سهلة ولم نضمن بعد التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025.

ورد حسام حسن على سؤال نجاحه في تعزيز القوة الهجومية لمنتخب مصر: انا اعلم قدرات لاعبي منتخب مصر جيدا وعملت على إعادة توظيف بعض اللاعبين وتغيير مهام بعض اللاعبين داخل الملعب، والحمدلله نجحنا ان احنا نحقق نتائج كويسة وعروض مرضية للجميع.. منتخب مصر مينفعش يبقى ترتيبه تالت ورابع أفريقيا في تصنيف الفيفا.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء الجمعة المقبل 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب لمنتخب الفراعنة أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.