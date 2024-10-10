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رياضة

تصفيات كأس العالم، العراق يتقدم بهدف علي فلسطين في الشوط الأول ( فيديو)

منتخب العراق
منتخب العراق

تقدم منتخب العراق علي نظيره منتخب فلسطين بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لـ تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل هدف تقدم العراق اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول والمباراة. 

تشكيل فلسطين أمام العراق 

ويقود التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، فيما تواجد عمر فرج مهاجم الزمالك علي مقاعد البدلاء، وجاء تشكيل فلسطين مكون من: 

تشكيل العراق أمام فلسطين 

الأردن يخسر بملعبه أمام كوريا الجنوبية

وسقط منتخب الأردن أمام ضيفه منتخب كوريا الجنوبية بالخسارة 0/2، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لـ تصفيات كأس العالم 2026.

تفاصيل مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية

سجل لي جاي سونج الهدف الأول للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة 38 بضربة رأس قوية على يسار الحارس يزيد أبو ليلى، لم يستطع التعامل معها.

وعزز البديل أوه هيون جيو تقدم كوريا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية الضيقة على يمين الحارس في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة إصابة هوانج هي تشان، إذ خرج لاعب ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي مصابا في الدقيقة 23.

وخاضت كوريا الجنوبية المباراة دون نجمها المصاب سون هيونج-مين لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وانفردت كوريا الجنوبية بصدارة المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، في حين تجمد رصيد المنتخب الأردني عند أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام العراق، الذي يواجه المنتخب الفلسطيني في وقت لاحق من اليوم.

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تصفيات كأس العالم 2026، منتخب الأردن يخسر بملعبه أمام كوريا الجنوبية 0/2

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