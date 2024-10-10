منتخب قطر بالقوة الضاربة أمام قيرغيزستان بتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

أعلن الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر، عن تشكيل العنابي، أمام قيرغيزستان ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا.

تشكيل منتخب قطر أمام قيرغيزستان

ويحتل العنابي المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل وهزيمة ويطمح لتحقيق الانتصار الأول في المرحلة الختامية.

موعد مباراة قطر ضد قيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم



تنطلق مباراة قطر ضد قيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر.



وتنقل مباراة قطر ضد قيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، عبر قناة beIN Sports HD 1.