الخميس 10 أكتوبر 2024
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حوادث

استدعاء أهل طفل تخلص من حياته في القطامية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

صرحت نيابة القطامية بدفن جثة طفل تخلص من حياته عقب شنق نفسه داخل حمام شقتهم بمنطقة القطامية بسبب خلافات مع شقيقته وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء والدي المتوفى لسماع أقوالهم. 


تلقت مباحث قسم شرطة القطامية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل حمام منزله في القطامية وعلى الفور انتقلت قوات الامن الي مكان البلاغ

وبالفحص والتحري تبين أن المتوفى نشبت بينه وبين شقيقته مشادة كلامية قامت على إثرها بالاتصال بوالدها وأخبرته فقام الطفل بالدخول إلى الحمام وشنق نفسه مستخدما الحزام.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
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