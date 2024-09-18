الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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حوادث

أهل شاب تخلص من حياته في المرج: كان يعاني حالة نفسية سيئة بسبب رفض خطبته من فتاة يحبها

جثة، فيتو
جثة، فيتو

استمعت  نيابة المرج لأقوال أهل شاب تخلص من حياته شنقا، بسبب أزمة عاطفية بمنطقة المرج.


وأكد أهل الشاب أن نجلهم دخل في حالة نفسية سيئة بسبب تقدمه لخطبته فتاة يحبها أكثر من مرة وفي كل مرة يقابل طلبه بالرفض من أهلها .

وأضاف أهل الشاب انهم لا يشبتهون في وفاة نجلهم جنائيا ولا يتهمون أحدا.


وكانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من قسم شرطة المرج يفيد بالعثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود ايشارب حول الرقبة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية.
 

وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وأن الشاب أقدم على التخلص من حياته شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية.

تحذير الأزهر من الانتحار
وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وأضاف الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جودة».

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نيابة المرج منطقة المرج غرفة النجدة قسم شرطة المرج

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