ضربة قاصمة لتجار الكيف بالإسماعيلية، سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 100 كيلو حشيش
وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة حاسمة لتجار المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 100 كيلو جرام من مخدر الحشيش بالإسماعيلية، قدرت قيمتها المالية بحوالي 8 ملايين جنيه.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين إجراميين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة المركز وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (8 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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