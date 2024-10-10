مضبوطات بـ 8.5 مليون جنيه، سقوط أخطر تاجر مخدرات في التجمع

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة بحوزته كمية من المواد المخدرة، قدرت قيمتها المالية بحوالى 8,5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذًا من دائرة القسم محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (6 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو- 1,5 كيلو جرام لمخدر الكوكايين - كيلو جرام لمادة "MDMA" المخدرة- 750 جراما من مخدر فطر عيش الغراب "المشروم"- 500 جرام لمخدر الواكس "ماريجوانا"- 1000 قرص مخدر إكستاسى "الخبوط"- 200 طابع "LSD" المخدر - 10 فايل لمخدر الكيتامين - مطحنة لمخدر الهيدرو).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (8,5 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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