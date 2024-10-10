ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 14 سلاحا ناريا وذخائر بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط لقيامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وبحوزتها 14 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط).. بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة متخذين من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (٢ بندقية آلية - 4 بندقية خرطوش- طبنجة- 7 فرد محلى- 15 خزينة متنوعة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 جراب - 3 حقيبة حمل ذخائر - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - سيارة ملاكى).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.