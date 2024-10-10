الاستئناف تتسلم ملف قضية اتهام عاطل بقتل جارته وتقطيع جثتها لأجزاء بالسلام

تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية اتهام عاطل بقتل جارته وتقطيع جثتها إلى أجزاء صغيرة للتخلص منها، ولإخفاء معالم جريمته في منطقة السلام تمهيدا لتحديد جلسة لنظر محاكمته.

المجني عليها طرقت باب شقته وهددته بسكين فطعنها

وقال المتهم إن المجني عليها طرقت باب شقته، ومعها سكين وهددته بها لإجباره على الشهادة معها في محضر ضد جارتها بنفس العمارة وعلى إثرها نشبت بينهما مشادة كلامية أدت إلى إقدام المتهم على قتلها.

وأضاف المتهم أنه عندما نشبت بينهما مشادة كلامية فالتقط منها السكين وطعنها فسقطت غارقة في دمائها فادخل الجثة إلى شقته وفكر في التخلص من جريمته لإخفاء معالمها، ففكر المتهم في تقطيع الجثة لأجزاء صغيرة حتى يتخلص منها.

وأوضح المتهم أنه ادخل الجثة إلى الشقة وقطع قدمها في البداية وحملها وألقاها في صندوق القمامة، واحتفظ بباقى الجثمان في ثلاجته لحين التخلص من باقي الأجزاء.

وتابع المتهم أن انقطاع التيار الكهربائي أدى لانبعاث رائحة كريهة من الجثة، فكان يغلق أبواب ونوافد الشقة حتى لا تخرج لباقى العمارة، حتى فوجئ برجال المباحث يدخلون الشقة وقاموا بضبطه والعثور على باقى الجثة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة النهضة، بإبلاغ عامل نظافة بالعثور على قدم بشرية ملقاة للكلاب بجوار صندوق قمامة.

وتوصلت التحريات إلى أن القدم لسيدة مبلغ باختفائها، وأن أحد الأشخاص حرر محضر بتغيب شقيقته عن شقتها منذ عدة أيام، وأنها منفصلة عن زوجها وتقيم برفقة ابنتها الطفلة داخل الشقة.

تفاصيل التحقيق في قتل عامل لجارته بالسلام

وتبين من التحقيقات أن رجال الأمن قاموا بالتحري والبحث عن السيدة المتغيبة، وتبين أنه تم التخلص منها، وقتلها بواسطة جارها، بسبب خلافات الجيرة التي تقع بينهما من فترة لأخرى.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن المتهم قام باستدراج المجني عليها إلى شقته، وقام بقتلها وتقطيع جسدها إلى قطع صغيرة، وقام بوضع نصف الجسد المقطع داخل أكياس بالثلاجة الموجودة بالمنزل.

وأضافت التحقيقات الأولية، أن المتهم تخلص من نصف الجسد الآخر للمجني عليها، بإلقائه في مقلب القمامة، وذلك بعيدا عن المنطقة لإبعاد الشبهة الجنائية عنه والتخلص من بقايا جريمته إلا أنه سقط في قبضة الشرطة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.