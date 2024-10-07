من المتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن؟ رئيس الشعبة يجيب

اسعار الدواجن، قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة: إن هناك مشكلة في تسعير الدواجن رغم عدم وجود أي تراجع في حجم الإنتاج.

ارتفاع سعر الكتكوت

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: سعر الكتكوت وصل إلي 52 جنيها، الأمر الذي نتج عنه زيادة أسعار الدواجن الفترة الأخيرة.



سبب ارتفاع أسعار الدواجن

وأوضح: أن تكلفة الكتكوت لا تتعدى الـ20 جنيها فلماذا تصل للمستهلك بسعر 52 جنيها، هذه زيادة كبيرة للغاية، لافتًا إلي أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة وفتحت باب استيراد الكتاكيت من الخارج لإحداث توازن في الأسواق الفترة المقبلة وضمان عدم زيادة أسعار الدواجن.

متى تنخفض أسعار الدواجن؟

وأكد سامح السيد: أنه من المتوقع انخفاض أسعار الدواجن مع استيراد الكتاكيت والدواجن المجمدة المستوردة من الخارج.

وأختتم رئيس الشعبة حديثه، قائلا:"أقول للسلاسل التجارية ارحموا المواطنين من التلاعب في أسعار الدواجن".