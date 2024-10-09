مشاهد من موقع استشهاد 4 شبان فلسطينيين على يد "الستعربون" (فيديو)

أظهر مقطع فيديو عملية تصفية أربعة شبان فلسطينيين في نابلس، على يد قوات خاصة إسرائيلية من وحدة مستعربون، فى نابلس قرب السوق الشرقي بالمدينة.

قوة من المستعربين تستهدف 4 فلسطينيين في نابلس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم، إن "أربعة شبان فلسطينيين استشهدوا مساء اليوم الأربعاء، عقب إطلاق قوات خاصة إسرائيلية من وحدة "مستعربون" الرصاص على المركبة التي كانوا يستقلونها في مدينة نابلس".

استشهاد أربعة شبان فلسطينيين، فيتو

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "طواقمها نقلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي أربعة شهداء، عقب استهداف قوة خاصة من المستعربين لمركبتهم بالرصاص في السوق الشرقي من مدينة نابلس".

وأضافت جمعية الهلال الأحمر، أن "طواقمها نقلت إلى المستشفى، كذلك، شابا أصيب بشظايا رصاص حي في الرأس والصدر في السوق الشرقي من المدينة".

وحدة المستعربين تطلق الرصاص على أربعة شبان قرب السوق الشرق

وحسب وكالة "وفا"، إن "قوة من المستعربين تسللت إلى مدينة نابلس وأطلقت النار على مركبة كان يستقلّها أربعة شبان قرب السوق الشرقي، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى شارع القدس قادمة من جهة حاجز حوارة العسكري، ثم انسحبت عقب ذلك".