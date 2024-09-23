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خارج الحدود

لحظة استهداف آلية للاحتلال بعبوة ناسفة بمخيم بلاطة في نابلس (فيديو)

آلية إسرائيلية، فيتو
آلية إسرائيلية، فيتو

غزة الآن، استهدفت المقاومة الفلسطينية آلية للاحتلال بعبوة ناسفة بمخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية، وتم تفجيرها، حسبما أكدت فضائية “الجزيرة”، على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابق.

ونشرت القناة مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف آلية الاحتلال بمخيم بلاطة في نابلس بـ  الضفة الغربية.

وزير الخارجية يحذر من دخول المنطقة حرب إقليمية شاملة

وكان وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي،قد حذر أمس من أن ارتفاع حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني،  يهدد باندلاع حرب إقليمية شاملة.

 

وقال وزير الخارجية، في تصريح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، إن "هناك قلقًا بالغًا من حدوث ما حذرت منه مصر، من إمكانية حدوث تصعيد شامل في المنطقة يقود إلى حرب إقليمية شاملة".

 

ولفت الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى أن التصعيد الأخير يؤثر سلبًا في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

 

نائب أمين عام حزب الله يؤكد دخول مرحلة الحساب المفتوح 

وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، في وقت سابق، خلال تشييع جثمان القيادي الكبير بالجماعة إبراهيم عقيل الذي استشهد في قصف للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة الماضية، لن نحدد كيفية الرد على العدوان، ودخلنا مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح.

 

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن العمليات ستستمر حتى يصبح من الآمِن عودة من تم إجلاؤهم في الشمال، وهو ما يمهِّد الطريق لصراع طويل الأمد.
 

أيضا قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الجيش مستعد جيدًا للمراحل التالية من القتال التي من المقرر، أن تكون في الأيام القليلة المقبلة، لكنه لم يذكر ما الذي قد يستتبعه ذلك.

 

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