أخبار الحوادث اليوم، تأييد حبس المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، إخلاء سبيل طارق ريحان بعد المعارضة على أحكام حبسه، القبض على مدرس استدرج طالبة وتحرش بها داخل سنتر تعليمي ببولاق الدكرور

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" يتضمن تضرر طالبة من مدرس لقيامه بالتحرش بها.

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، متأثرًا بإصابته في حادث سير وقع بطريق "إهناسيا" بمحافظة بني سويف، وجارٍ إنهاء إجراءات استصدار تصريح الدفن بمعرفة الجهات المختصة.

تفاصيل وفاة شاب إثر حادث سير ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، تلقت إخطارًا بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق إهناسيا، نتج عنه إصابة شاب يدعى "محمد ر.ع.ع" مقيم قرية شاويش بمركز إهناسيا، بإصابات بالغة، وجرى نقله إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي سيدة متهمة بقتل القطط والكلاب بدس السم لهم في طبق يحتوي علي طعام وذلك أعلي سطح العقار التي تقطن به.

تلك الواقعة التي كشفتها مواقع التواصل الاجتماعي من خلال قيام المستشار الإعلامي للجنة الرفق بالحيوان بالمنظمة الدولية للتنمية وحماية الحيوان، بنشر فيديو يوثق مشاهد قيام المتهمة وهي تعترف بوضعها سم لقتل الكلاب والقطط وتم تداول الفيديو بشكل واسع، وصل مسامعه الي المنظمات الاجتماعية المختصة بالرفق بالحيوان والتي تقدمت ببلاغات ضد المتهمة علي إثره تم ضبطها وتحرير محضر لها وجار إحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أقدم شاب علي إنهاء حياته محترقا بعدما قام عمه بصفعه بالقلم، فقام بسكب بنزين وإشعال النار في نفسه، إثر وقوع خلاف بينه وبين أحد أقاربه علي حقه بالميراث، بدائرة قسم شرطة 15مايو ، ولقي مصرعه علي الفور رغم محاولات الأهالي لإنقاذه.

وكان قد تلقى قسم 15 مايو، إشارة من المستشفى العام بمنطقة 15 مايو، مفادها استقبال جثة شاب مصاب بحروق متفرقة من الدرجة الأولى في أنحاء جسده.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب أضرم النيران بجسده، بعدما سكب كمية من البنزين على نفسه، خلال مشادة كلامية بينه وبين عمه، فتدخل عمه الثاني وصفعه على وجهه، فهددهما بإشعال النيران في نفسه، ونفذ ذلك ولقي مصرعه في الحال.

أخلت قوات مباحث قسم الزاوية الحمراء التابع لمديرية أمن القاهرة، سبيل الفنان طارق ريحان بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه، تنفيذا لقرار النيابة بإخلاء سبيله في قضايا تبديد، وغادر الفنان القسم رفقة محاميه.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الفنان طارق ريحان، بعد معارضته على أحكام صادرة ضده، وأمرت بفحص الصحيفة الجنائية له.

وكانت محكمة جنح الزاوية الحمراء، أصدرت عدد من الأحكام الحضورية والغيابية بالنصب والتبديد ضد الفنان طارق ريحان منذ عام 2022.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، اليوم الأربعاء، بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة المعروفة إعلاميًّا بالدارك ويب، إلى دور نوفمبر بعد اطلاع المحكمة في جلسة اليوم على الأحراز والتي هي عبارة عن فيديوهات بثها المتهمون للجريمة.

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم، بتأييد الحكم الصادر ضد سائق بشركة النقل الذكي "أوبر” المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد على محور الضبعة، بحبسه سنة.

تحديد جلسة 9 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قررت حبس سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد على محور الضبعة لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه.