اليوم، أمن الزاوية يرحل الفنان طارق ريحان لنيابة وسط القاهرة للتحقيق معه

تصطحب قوة أمنية بقسم الزاوية الحمراء الفنان طارق ريحان اليوم الأربعاء، وسط حراسة أمنية للنيابة العامة بوسط القاهرة للتحقيق معه حول قضايا صادرة ضده بالحبس ولم يقم بتنفيذها.

وكانت قد تسلمت قوات مباحث قسم الزاوية الحمراء الفنان طارق ريحان من قوات ترحيلات الجيزة، وتم إيداعه الحجز، لحين إحالته للنيابة العامة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وكانت قوات تنفيذ الأحكام، ألقت القبض على الفنان طارق ريحان، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده بالنصب والتبديد داخل كمباوند شهير بمنطقة مبروك غطاطي بنطاق دائرة قسم شرطة أكتوبر أول.