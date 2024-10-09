الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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حوادث

اليوم، أمن الزاوية يرحل الفنان طارق ريحان لنيابة وسط القاهرة للتحقيق معه

ترحيل الفنانة طارق
ترحيل الفنانة طارق ريحان للنيابة العامة، فيتو

تصطحب قوة أمنية بقسم الزاوية الحمراء الفنان طارق ريحان اليوم الأربعاء، وسط حراسة أمنية للنيابة العامة بوسط القاهرة للتحقيق معه حول قضايا صادرة ضده بالحبس ولم يقم بتنفيذها.

وكانت قد تسلمت قوات مباحث قسم الزاوية الحمراء الفنان طارق ريحان من قوات ترحيلات الجيزة، وتم إيداعه الحجز، لحين إحالته للنيابة العامة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وكانت قوات تنفيذ الأحكام، ألقت القبض على الفنان طارق ريحان، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده بالنصب والتبديد داخل كمباوند شهير بمنطقة مبروك غطاطي بنطاق دائرة قسم شرطة أكتوبر أول.

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الفنان طارق ريحان قسم شرطة الزواية الحمراء للنيابة العامة

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لإحالته للنيابة غدا، ترحيل الفنان طارق ريحان إلى قسم الزاوية الحمراء

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