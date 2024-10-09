الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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حوادث

القبض علي سيدة بتهمة قتل القطط والكلاب بدس السم لهم في الطعام

القبض علي سيدة بتهمة
القبض علي سيدة بتهمة قتل القطط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي سيدة متهمة بقتل القطط والكلاب بدس السم لهم في طبق يحتوي علي طعام وذلك أعلي سطح العقار التي تقطن به.

تلك الواقعة التي كشفتها مواقع التواصل الاجتماعي من خلال قيام المستشار الإعلامي للجنة الرفق بالحيوان بالمنظمة الدولية للتنمية وحماية الحيوان، بنشر فيديو يوثق مشاهد قيام المتهمة وهي تعترف بوضعها سم لقتل الكلاب والقطط وتم تداول الفيديو بشكل واسع، وصل مسامعه الي  المنظمات الاجتماعية المختصة بالرفق بالحيوان والتي تقدمت ببلاغات ضد المتهمة علي  إثره  تم ضبطها وتحرير محضر لها وجار إحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

وكانت سناء الحكيم المستشار الإعلامي للجنة الرفق بالحيوان بالمنظمة الدولية للتنمية وحماية الحيوان، نشرت منشورًا، وثقت من خلاله بالصور سيدة انتزع من قلبها الرحمة والإنسانية وهي تفتخر بقتلها قطط وكلاب الشارع بطريقة بشعة في منطقة العباسية بالقاهرة.

ووفقًا لسناء الحكيم، فإن السيدة، نشرت صور محادثات لها من مجموعة تجمع سكان العمارة التي تسكن بها عبر “واتساب”، وأرفقت صورة لطبق به طعام للقطط والأخيرة ملتفة حوله، قائلة: "اللي جه شال الطبق اللي أنا حاطة فيه السم في الدور بتاعنا لو عملها تاني همسح بكرامته الأرض".

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بمديرية امن القاهرة بقتل القطط والكلاب بدس السم التواصل الاجتماعي

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