بسبب صفعة قلم، شاب يضرم النار في نفسه بـ 15 مايو
أقدم شاب علي إنهاء حياته محترقا بعدما قام عمه بصفعه بالقلم، فقام بسكب بنزين وإشعال النار في نفسه، إثر وقوع خلاف بينه وبين أحد أقاربه علي حقه بالميراث، بدائرة قسم شرطة 15مايو، ولقي مصرعه علي الفور رغم محاولات الأهالي لإنقاذه.
وكان قد تلقى قسم 15 مايو، إشارة من المستشفى العام بمنطقة 15 مايو، مفادها استقبال جثة شاب مصاب بحروق متفرقة من الدرجة الأولى في أنحاء جسده.
وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب أضرم النيران بجسده، بعدما سكب كمية من البنزين على نفسه، خلال مشادة كلامية بينه وبين عمه، فتدخل عمه الثاني وصفعه على وجهه، فهددهما بإشعال النيران في نفسه، ونفذ ذلك ولقي مصرعه في الحال.
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