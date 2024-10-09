إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمنشأة القناطر
أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع أخرى ملاكي بطريق أبو غالب التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر مساء اليوم.
وتعمل الخدمات المرورية على رفع آثار الحادث لتسيير حركة المركبات بعدما تسبب الحادث في شلل مروري، ونقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج.
وتلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة بلاغا بتصادم سيارة سوزوكي مع أخرى ملاكي، على طريق أبو غالب، ما أسفر عن 5 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي، وتحرر المحضر اللازم وجاري إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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