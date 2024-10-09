الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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حوادث

الفنان طارق ريحان يغادر قسم الزاوية الحمراء بعد قرار إخلاء سبيله

اخلاء سبيل طارق ريحان
اخلاء سبيل طارق ريحان من قسم الزواية،فيتو

أخلت قوات مباحث قسم الزاوية الحمراء التابع لمديرية أمن القاهرة، سبيل الفنان طارق ريحان بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه، تنفيذا لقرار النيابة بإخلاء سبيله في قضايا تبديد، وغادر الفنان القسم رفقة محاميه.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الفنان طارق ريحان، بعد معارضته على أحكام صادرة ضده، وأمرت بفحص الصحيفة الجنائية له.

وكانت محكمة جنح الزاوية الحمراء، أصدرت عدد من الأحكام الحضورية والغيابية بالنصب والتبديد ضد الفنان طارق ريحان منذ عام 2022.

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اليوم، أمن الزاوية يرحل الفنان طارق ريحان لنيابة وسط القاهرة للتحقيق معه

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قسم الزاوية الحمراء الفنان طارق ريحان أمن القاهرة

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