القبض على مدرس استدرج طالبة وتحرش بها داخل سنتر تعليمي ببولاق الدكرور

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" يتضمن تضرر طالبة من مدرس لقيامه بالتحرش بها.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر فتاة من مدرس لقيامه بالتحرش بها عقب إستدراجها داخل إحدى المراكز التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مدرس - مقيم بمحافظة الجيزة)..

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.