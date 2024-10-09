مصرع شاب متأثرًا بإصابته في حادث سير بطريق إهناسيا ببني سويف

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، متأثرًا بإصابته في حادث سير وقع بطريق "إهناسيا" بمحافظة بني سويف، وجارٍ إنهاء إجراءات استصدار تصريح الدفن بمعرفة الجهات المختصة.

تفاصيل وفاة شاب إثر حادث سير ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، تلقت إخطارًا بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق إهناسيا، نتج عنه إصابة شاب يدعى "محمد ر.ع.ع" مقيم قرية شاويش بمركز إهناسيا، بإصابات بالغة، وجرى نقله إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأكد مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، أن الشاب تم تحويله من مستشفى إهناسيا التخصصي إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لخطورة حالته، حيث تبين إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وتم إدخاله وحدة العناية لمركزة، وبذل اطباء المستشفى الجامعي جهودًا كثيفة لمحاولة إنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم، متأثرًا بإصابته.

الحزن يخيم على قرية شاويش ببني سويف

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي قرية شاويش، حيث كان الشاب الفقيد معروفًا بأخلاقه الحميدة وتعامله الطيب مع الجميع، وجارٍ انهاء إجراءات إستصدار تصريح الدفن، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص، وتسليم جثمانه لأهليته لدفنه بمثواه الأخير بمقابر الأسرة.