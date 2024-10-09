مقشر طبيعي لفروة الرأس، للحماية من القشرة والالتهابات

العناية بفروة الرأس أمر مهم للعناية بالشعر ككل، للحماية من تراكم القشرة وظهور الحكة والالتهابات.

وتحرص الفتيات على العناية بفروة الرأس حفاظا على جمال الشعر وصحته، وذلك من خلال الوصفات الطبيعية المختلفة.

مقشر طبيعي لفروة الرأس

وتقدم الدكتورة سمر العمريطى استشارى التغذية العلاجية، مقشر طبيعي لفروة الرأس لحمايتها من القشرة والالتهابات.

المكونات:-

3 ملاعق كبيرة سكر بنى

2 ملعقة زيت زيتون

ملعقة زيت جوز الهند

5 قطرات من زيت عطرى أى نوع حسب الرغبة

الطريقة:-

ننشر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا

ثم قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء وامسكيها بواسطة مشابك الشعر.

ابدأي في تطبيق الماسك، قومي بوضع قليل من الخليط السابق على فروة رأسك ودلكيها برفق على هيئة حركات دائرية.

قومي بنفس الخطوات في كل جزء من أجزاء شعرك، حتى تنتهي تماما من فروة رأسك.

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة على فروة رأسك ويمكنك ارتداء بونيه بلاستيك في هذه الأثناء، ثم اغسليه بالماء والشامبو.

كرري هذه الوصفة مرة شهريا للحصول على أفضل النتائج، وإذا كانت فروة رأسك دهنية كرريها مرتين شهريا

فروة الرأس

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.