حافظى على جمال شعرك بالزيوت الطبيعية واعرفى طرق استخدامها

الحفاظ على جمال الشعر يشترط العناية اليومية والاسبوعية به لضمان نعومته ولمعانه وحمياته من التقصف والتساقط والهيشان.

ويعتبر حمام الزيت من أهم خطوات روتين العناية بالشعر فهو يعزز من ترطيب الشعر ويغذيه من الجذور ويحافظ على جماله وهناك أنواع عديدة من الزيوت الطبيعية التى يجب استخدامها على الشعر.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن الحفاظ على جمال الشعر بإستخدام الزيوت الطبيعية هو وسيلة فعّالة وآمنة لتغذية الشعر وتقويته، والزيوت الطبيعية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية التي تغذي فروة الرأس وتساعد في تقوية الشعر، تحسين مرونته، وحمايته من التلف.

أهم الزيوت الطبيعية للحفاظ على جمال الشعر

وأضافت أن من أهم الزيوت الطبيعية وفوائدها للشعر الآتي:-

زيت جوز الهند، وهو من أفضل الزيوت لترطيب الشعر بعمق، ويساعد في تقوية الشعر وحمايته من التكسر، كما يحافظ على فروة الرأس صحية ويمنع القشرة.

زيت الأرغان، غني بفيتامين E والأحماض الدهنية، ويعزز لمعان الشعر ويحميه من الجفاف، ومثالي للشعر الجاف والمجعد.

زيت الزيتون،ويعمل على تغذية الشعر وترطيبه، ويحسن مرونة الشعر ويمنع التقصف، ومثالي للشعر المعالج كيميائيا أو المصبوغ.

زيت الخروع، يحفز نمو الشعر ويساهم في تكثيفه، ويساعد في تقليل تساقط الشعر ويقوي الجذور، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من العوامل الخارجية الضارة.

زيت اللوز الحلو، غني بفيتامينات A وB وE، ويعزز نعومة الشعر ويمنع تقصفه، كما يساعد في الحفاظ على فروة رأس صحية.

أهم الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر

كيفية استخدام الزيوت الطبيعية على الشعر

وتابعت، أنه لاستخدام هذه الزيوت على الشعر يجب اتباع النصائح التالية:-

قومي بتسخين الزيت قليلًا حتى يصبح دافئًا (ليس ساخنًا جدًا)، ثم قومي بتدليك فروة الرأس والشعر بالزيت.

اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة قبل غسله.

يمكن استخدام هذه الطريقة مرتين أسبوعيًا.

ضعي الزيت المفضل لديك على شعرك قبل النوم، ولفّي شعرك بمنشفة أو قبعة قماشية.

اغسلي شعرك في الصباح للحصول على شعر ناعم ولامع.

يمكن مزج عدة زيوت معًا للحصول على فوائد متعددة. على سبيل المثال، امزجي زيت جوز الهند مع زيت الخروع وزيت الأرغان للحصول على خليط مثالي لتقوية الشعر.

نصائح مهمة للعناية بالشعر بإستخدام الزيوت الطبيعية

وقدمت نادية محمد، نصائح للعناية بالشعر بإستخدام الزيوت الطبيعية، منها:-

احرصي على اختيار الزيوت الطبيعية البكر وغير المكررة لضمان حصول شعرك على الفوائد الكاملة.

لا تبالغي في استخدام الزيت؛ كمية صغيرة تكفي لتغطية الشعر وفروة الرأس.

اغسلي الشعر جيدًا بعد استخدام الزيت لتجنب تراكم الدهون على فروة الرأس.

استخدمي الزيوت بإنتظام للحصول على أفضل النتائج.