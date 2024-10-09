البورصة تربح 30 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، 9 أكتوبر2024 وسجل رأس المال السوقي نحو 2.202 تريليون جنيه، لتربح نحو 30 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% عند مستوى 31175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% عند مستوى 38580 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% عند مستوى 13515 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% عند مستوى 7503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% عند مستوى 10700 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.92% عند مستوى 3215 نقطة.