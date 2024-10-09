الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

استفزاز وغباء، ساويرس يوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي بشأن لبنان

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

وصف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، مشاهد رفع علم الاحتلال الإسرائيلي على منطقة مارون الراس جنوب لبنان، بأنها غباء واستفزاز، حيث أثار الفيديو جدلًا واسعًا، خاصة بين النشطاء اللبنانيين.

 

رسالة ساويرس للاحتلال الإسرائيلي بشأن لبنان

كما أكد  المهندس نجيب ساويرس أن ما حدث في مارون الراس، ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة عمل على توحيد اللبنانيين في المقاومة.


وقال المهندس نجيب ساويرس، في رسالته التي وجهها لـ الاحتلال الاسرائيلي لرفعه العلم على منطقة مارون الراس: "استفزاز وغباء …لكن شكرا لأنكم توحدون اللبنانيين في المقاومة…"

 


جدير بالذكر أنه انتشر مقطع فيديو لرفع علم الاحتلال الإسرائيلي على منطقة مارون الراس، أمس الثلاثاء، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، واستفز مشاعر العرب واللبنانيين. 

 

رفع علم الاحتلال على مارون الراس

وذكرت الـ "قناة 12" العبرية أن مقطع الفيديو المنتشر لعلم الاحتلال الإسرائيلي تم رفعه بمنطقة مارون الراس في جنوب لبنان، مدعية أن المقاومة اللبنانية في "حزب الله"، حاولت تجاهل ذلك، وخاصة أن علم الاحتلال كان على الحدود عند أطراف القرية. 

الاحتلال يستفز اللبنانيين برفع العلم على مارون الراس، فيتو

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عربية عن مصادر في قوات "اليونيفيل" تأكيداتها بأن "جنود الاحتلال الإسرائيلي انسحبوا من منطقة مارون الراس بعد التقاط صورة العلم المرفوع".
وأشارت إلى أن "فيديو رفع العلم الإسرائيلي في أطراف مارون الراس تم تصويره على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وليس داخل البلدة، والقوة الإسرائيلية انسحبت الى خلف الحدود بعد تصوير الفيديو، الذي وصفته بـ "الدعائي".

 

حزب الله ينفي تواجد الاحتلال في مارون الراس

وأكدت مصادر لبنانية في حزب الله أنه "لا يوجد أي تمركز لقوات الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية، وجيش الاحتلال يروج لصور وفيديوهات قصيرة عندما اقتحم لفترات وجيزة مناطق ملاصقة للسياج الحدودي مستغلًا نقاط قوات اليونيفل الدولية".

جنود الاحتلال رفعوا العلم وفروا، فيتو

وأشارت إلى أن "الفيديو من أطراف بلدة مارون الراس، والحقيقة أن المكان هو في حديقة البلدة وتقع تماما على الشريط الحدودي، وأن قوات الاحتلال التقطوا الصور والفيديو ثم هربوا من المكان إلى خلف الحدود".

في الذكرى 51 لنصر أكتوبر، ساويرس يوجه رسالة قوية إلى قادة الحرب

إسرائيل تزعم احتلال منطقة مارون الراس في لبنان (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نجيب ساويرس رجل الأعمال نجيب ساويرس الاحتلال الإسرائيلي مارون الراس علم الاحتلال الإسرائيلي على مارون الراس

مواد متعلقة

بعد أنباء عن سقوط "مارون الراس" في لبنان، حزب الله ينفي المزاعم الإسرائيلية، والتلال كلمة السر في أهميتها العسكرية، اليونيفيل تصف الأمر بالتطور الخطير للغاية

ساويرس يروي موقفا غريبا له مع 3 إسرائيليين قبل حرب أكتوبر بـ 6 أيام

إسرائيل تزعم احتلال منطقة مارون الراس في لبنان (فيديو وصور)

في الذكرى 51 لنصر أكتوبر، ساويرس يوجه رسالة قوية إلى قادة الحرب

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

بزيادة تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

زغلول صيام يكتب: تصدق إن منتخب مصر هيلعب مع موريتانيا بعد بكرة؟!

الأهلي يرحب بانتقال القندوسي لهذا النادي

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

أليسون بيكر يوجه ضربة موجعة لـ ليفربول

تكليفات رئاسية جديدة لوزير الاتصالات وكبار رجال الدولة

منوعات

المزيد

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 9-10-2024 بالبورصات العالمية

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقته بطول العمر

تفسير صادم لرؤية الميت مريضا فى المنام

أين يقع البيت المعمور، وما هو البحر المسجور؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية