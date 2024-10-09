استفزاز وغباء، ساويرس يوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي بشأن لبنان

وصف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، مشاهد رفع علم الاحتلال الإسرائيلي على منطقة مارون الراس جنوب لبنان، بأنها غباء واستفزاز، حيث أثار الفيديو جدلًا واسعًا، خاصة بين النشطاء اللبنانيين.

رسالة ساويرس للاحتلال الإسرائيلي بشأن لبنان

كما أكد المهندس نجيب ساويرس أن ما حدث في مارون الراس، ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة عمل على توحيد اللبنانيين في المقاومة.



وقال المهندس نجيب ساويرس، في رسالته التي وجهها لـ الاحتلال الاسرائيلي لرفعه العلم على منطقة مارون الراس: "استفزاز وغباء …لكن شكرا لأنكم توحدون اللبنانيين في المقاومة…"



جدير بالذكر أنه انتشر مقطع فيديو لرفع علم الاحتلال الإسرائيلي على منطقة مارون الراس، أمس الثلاثاء، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، واستفز مشاعر العرب واللبنانيين.

رفع علم الاحتلال على مارون الراس

وذكرت الـ "قناة 12" العبرية أن مقطع الفيديو المنتشر لعلم الاحتلال الإسرائيلي تم رفعه بمنطقة مارون الراس في جنوب لبنان، مدعية أن المقاومة اللبنانية في "حزب الله"، حاولت تجاهل ذلك، وخاصة أن علم الاحتلال كان على الحدود عند أطراف القرية.

الاحتلال يستفز اللبنانيين برفع العلم على مارون الراس، فيتو

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عربية عن مصادر في قوات "اليونيفيل" تأكيداتها بأن "جنود الاحتلال الإسرائيلي انسحبوا من منطقة مارون الراس بعد التقاط صورة العلم المرفوع".

وأشارت إلى أن "فيديو رفع العلم الإسرائيلي في أطراف مارون الراس تم تصويره على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وليس داخل البلدة، والقوة الإسرائيلية انسحبت الى خلف الحدود بعد تصوير الفيديو، الذي وصفته بـ "الدعائي".

حزب الله ينفي تواجد الاحتلال في مارون الراس

وأكدت مصادر لبنانية في حزب الله أنه "لا يوجد أي تمركز لقوات الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية، وجيش الاحتلال يروج لصور وفيديوهات قصيرة عندما اقتحم لفترات وجيزة مناطق ملاصقة للسياج الحدودي مستغلًا نقاط قوات اليونيفل الدولية".

جنود الاحتلال رفعوا العلم وفروا، فيتو

وأشارت إلى أن "الفيديو من أطراف بلدة مارون الراس، والحقيقة أن المكان هو في حديقة البلدة وتقع تماما على الشريط الحدودي، وأن قوات الاحتلال التقطوا الصور والفيديو ثم هربوا من المكان إلى خلف الحدود".