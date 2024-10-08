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خارج الحدود

إسرائيل تزعم احتلال منطقة مارون الراس في لبنان (فيديو وصور)

إسرائيل تزعم احتلال
إسرائيل تزعم احتلال منطقة مارون الراس في لبنان

زعم وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجنود الإسرائيليين احتلوا منطقة مارون الراس في لبنان ودمروا منازل أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه تل أبيب، وذلك علي حد تعبيره.

 

احتلال منطقة مارون الراس في لبنان

من جانبها، نشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لقطات فيديو تظهر جنودا إسرائيليين وهم يرفعون العلم الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وزعم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه نجح في تفكيك أنفاق تحت الأرض وتدمير مواقع لحزب الله، مضيفا "قضينا على مئات العناصر التابعة لحزب الله جنوبي لبنان".

 

 

جيش الاحتلال يعلن إصابة 48 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98، بما في ذلك لواء المظليين ولواء الكوماندوز واللواء السابع وجنود من وحدة ياهالوم، نفذت عمليات محددة ضد معاقل حزب الله على طول الحدود في جنوب لبنان.

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 48 جنديًا بينهم 7 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

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