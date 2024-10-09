بعد أنباء عن سقوط "مارون الراس" في لبنان، حزب الله ينفي المزاعم الإسرائيلية، والتلال كلمة السر في أهميتها العسكرية، اليونيفيل تصف الأمر بالتطور الخطير للغاية

مارون الراس، تضاربت الأنباء حول سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة مارون الراس الحدودية جنوب لبنان، بعدما أدعي ذلك وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فيما نفى حزب الله ذلك مؤكدا تصديه لقوة إسرائيلية تسللت خلف موقع لـ«يونيفيل».

حقيقة احتلال إسرائيل لبلدة مارون الراس

وزعم وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الثلاثاء، أن الجنود الإسرائيليين احتلوا منطقة مارون الراس في لبنان ودمروا منازل أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه تل أبيب، وذلك علي حد تعبيره.

من جانبها، نشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لقطات فيديو تظهر جنودا إسرائيليين وهم يرفعون العلم الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

في المقابل، قال حزب الله إن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية تسللت خلف موقع لـ«يونيفيل» داخل بلدة حدودية في جنوب لبنان، مضيفا أن مقاتلينا رصدوا قوة للعدو الإسرائيلي تسللت من خلف موقع القوات الدولية، وتعاملوا معها بالأسلحة المناسبة؛ما أرغمها على الانسحاب خلف الشريط الحدودي، وذلك وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

اليونيفيل تحذر من تطورات خطيرة في مارون الرأس

وكانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «يونيفيل» حذرت من «تطور خطير للغاية» مع اقتراب عمليات الجيش الإسرائيلي من محيط بلدة مارون الراس الحدودية في جنوب لبنان، حيث تدور مواجهات برية منذ أسبوع بين مقاتلي حزب الله ودولة الاحتلال.

وقالت «يونيفيل»، في بيانها يوم الأحد، إنّها تشعر بقلق عميق إزاء العمليات الأخيرة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مقربة مباشرة من موقع البعثة 6-52، جنوب شرقي مارون الراس داخل الأراضي اللبنانية، معتبرةً الأمر «تطورًا خطيرًا للغاية».

والسبت، أكدت «يونيفيل» أن قواتها لا تزال في مواقعها قرب الحدود رغم تلقيها قبل نحو أسبوع طلبًا من إسرائيل بإعادة نقل بعضها، قبيل بدء عملياتها البرية.

معلومات عن بلدة مارون الراس في لبنان

هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية. وتقع على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وتأتي أهميتها العسكرية من كونها تقع على تلال مرتفعة تطل على العديد من المناطق المهمة في الجنوب اللبناني وشمال إسرائيل.

مارون الراس اسم مركّب من جزءين، الجزء الأول "مارون" يعني باللغة الرومانية "السيد والشريف". أما الجزء الثاني "الراس" فيشير إلى ارتفاع البلدة الواقعة في أعلى نقطة في منطقة حبل عامل.

تقع بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية وتبعد عن العاصمة بيروت مسافة 125 كلم. يمكن الوصول إليها عبر سلوك طريق صور بنت جبيل أو طريق مرجعيون كفركلا. ترتفع عن سطح البحر نحو 945 مترا وتمتدّ على مساحة 920 هكتارا. ونظرًا لارتفاعها، تطلّ مارون الراس على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية.

وبحسب تقديرات سابقة، فإن عدد السكّان يصل إلي نحو 4551 نسمة، 700 ينتمي 99% من سكان البلدة إلى الطائفة الشيعية ويتوزّعون على نحو 400 منزل.

ترتكز الحياة الاقتصادية في البلدة على الزراعة بشكل شبه كامل. كما تضّم البلدة بضعة دكاكين تؤمّن المواد الغذائية والحاجيات الأساسية.