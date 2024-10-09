الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بينهم أطفال وسيدة، قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا الليلة الماضية

قوات الإحتلال الإسرائيلى
قوات الإحتلال الإسرائيلى تعتقل الأطفال، فيتو

ذكرت هيئة شؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية بينهم سيدة وأطفال وأسرى سابقون خلال الليلة الماضية، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

اعتقال 7 شبان في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 7 شبان في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.                      

وقال الدفاع المدني في شمال غزة، إن لاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا مشددا على شمالي القطاع ويمنع دخول إمدادات المياه والطعام والدواء.

 جثامين الشهداء في الشوارع يصعب الوصول إليها

وأضاف الدفاع المدني في شمال غزة، خلال تصريحات أوردتها "القاهرة الإخبارية"، أن  جثامين الشهداء في الشوارع يصعب الوصول إليها جراء استهداف الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

وبالأمس، أعلنت وزارة  الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 56 شهيدا و278 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على بلدة الخيام بجنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يشن 4 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هيئة شؤون الأسرى قوات الاحتلال الضفة الغربية محافظة الخليل

الأكثر قراءة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

قرارات عاجلة من التعليم لسد عجز المعلمين بالمدارس

حقيقة تولي هاني رمزي إدارة التعاقدات بعد اعتذار أمير توفيق

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في الأسواق

منافسة شرسة بين «ماسك» و«إليسون» على لقب أغنى أثرياء العالم (فيديوجراف)

صحيفة أمريكية تزعم: السنوار كلف عناصر حماس بتنفيذ عمليات فدائية

منوعات

المزيد

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

إعصار "ميلتون" يمنع ناسا من إطلاق مسبار إلى قمر المشتري

البرازيل ترفع الحظر عن منصة إكس بعد امتثال ماسك لأوامر المحكمة

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

سعر اليورو اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

منافسة شرسة بين «ماسك» و«إليسون» على لقب أغنى أثرياء العالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أين يقع البيت المعمور، وما هو البحر المسجور؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وما هي أهم الأخطاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية