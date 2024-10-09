بينهم أطفال وسيدة، قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا الليلة الماضية

ذكرت هيئة شؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية بينهم سيدة وأطفال وأسرى سابقون خلال الليلة الماضية، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

اعتقال 7 شبان في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 7 شبان في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال الدفاع المدني في شمال غزة، إن لاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا مشددا على شمالي القطاع ويمنع دخول إمدادات المياه والطعام والدواء.

جثامين الشهداء في الشوارع يصعب الوصول إليها

وأضاف الدفاع المدني في شمال غزة، خلال تصريحات أوردتها "القاهرة الإخبارية"، أن جثامين الشهداء في الشوارع يصعب الوصول إليها جراء استهداف الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

وبالأمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 56 شهيدا و278 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.