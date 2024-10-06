الأحد 06 أكتوبر 2024
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في الذكرى 51 لنصر أكتوبر، ساويرس يوجه رسالة قوية إلى قادة الحرب

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

وجَّه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة قوية إلى قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة 1973، وذلك في الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، اليوم الذي تمكنت فيه القوات المسلحة من عبور قناة السويس وتحقيق نصر غالٍ على جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان يصف نفسه بالجيش الذي لا يقهر.

رسالة قوية من ساويرس إلى قادة حرب أكتوبر

وقام رجل الأعمال نجيب ساويرس بتوجيه الشكر لكل قادة الجيش المصري أثناء حرب أكتوبر 1973، واصفًا يوم 6 أكتوبر بـ "يوم رفعنا رأسنا وحررنا أرضنا"، مؤكدًا أنه يوم الكرامة.

وقال نجيب ساويرس في رسالته التي وجهها إلى قادة حرب أكتوبر المجيد، في الذكري الـ51 لنصر أكتوبر: "أبطال ٦ أكتوبر… يوم أن رفعنا رأسنا وحررنا أرضنا… يوم الكرامة.. شكرًا لكم".

 

الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر وتحطيم جيش العدو

الجدير بالذكر أن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، اليوم الذي عبرت فيه القوات المسلحة المصرية قناة السويس، وحطمت أسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان يوصف بالجيش الذي لا يُقهر، كما حطمت خط بارليف الذي كان يوصف بالساتر المنيع، الذي يصعب اجتيازه، وكبدت العدو خسائر فادحة.

الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، فيتو


بدأت الحرب يوم السبت السادس من أكتوبر 1973، العاشر من رمضان 1393 هجرية، بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على العدو الإسرائيلي، وعقب بدء الهجوم حققت القوات المسلحة المصرية أهدافها، وكانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى للمعارك، فعبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح وحطمت حصون خط بارليف، وتوغلت 20 كيلو متر شرقًا داخل سيناء.

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