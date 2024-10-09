فوائد الخيار، ينقص الوزن ويطرد السموم من الجسم ويقوي المناعة

فوائد الخيار، الخيار من الخضراوات المتوفرة جوال العالم وعادة يستخدم كمقبلات أو في طبق السلطة أو في عمل المخللات وله مذاق مميز.

وفوائد الخيار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة ونسبة عالية من مضادات الأكسدة وينصح الخبراء دائما بتناوله.

أهمية تناول الخيار

ويقول الدكتور أحمد السيد اخصائي التغذية العلاجية، إن الخيار هو أحد أنواع الخضروات المنعشة والمحبوبة على نطاق واسع، ويتمتع بالعديد من الفوائد الصحية التي تجعله مكونًا مهمًا في النظام الغذائي الصحي، ويعتبر الخيار من الخضراوات الغنية بالماء، حيث يحتوي على نسبة تتجاوز 90% من الماء، مما يجعله اختيار مثالي لترطيب الجسم، خاصة في الأيام الحارة.

فوائد الخيار

فوائد الخيار للصحة

واضاف السيد، أن من فوائد الخيار للصحة:-

يعتبر الخيار منخفض السعرات الحرارية، حيث إن كوب، على واحد من الخيار المقطع يحتوي على حوالي 16 سعر حراري فقط، هذا يجعله خيار رائع للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، حيث يمكن تناوله بكميات كبيرة دون القلق من زيادة السعرات الحرارية.

قشر الخيار غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول.

يحتوي الخيار على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C وفيتامين K والماغنيسيوم والبوتاسيوم، فيتامين C يلعب دور مهم في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الجذور الحرة، مما يحمي الجسم من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وفيتامين K مهم لصحة العظام، حيث يساعد في تحسين امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.

يلعب الخيار دور في تحسين صحة البشرة نظرا لمحتواه العالي من الماء والفيتامينات، يساعد الخيار في ترطيب البشرة وتقليل الانتفاخ والهالات السوداء تحت العينين، كما يمكن استخدام شرائح الخيار كقناع طبيعي للبشرة للتقليل من الالتهابات وتهدئة البشرة.

الخيار مفيد لصحة القلب، حيث يساعد في تنظيم ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم، والبوتاسيوم يسهم في توازن مستوى الصوديوم في الجسم، مما يقلل من ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الخيار يعزز صحة الكلى بفضل محتواه العالي من الماء، حيث يساعد في زيادة إنتاج البول وتنظيف الجسم من السموم، كما يقلل من احتمالية تكون حصى الكلى ويعزز وظائف الكلى بشكل عام.