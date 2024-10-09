الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الخيار، ينقص الوزن ويطرد السموم من الجسم ويقوي المناعة

فوائد الخيار، فيتو
فوائد الخيار، فيتو

فوائد الخيار، الخيار من الخضراوات المتوفرة جوال العالم وعادة يستخدم كمقبلات أو في طبق السلطة أو في عمل المخللات وله مذاق مميز.

وفوائد الخيار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة ونسبة عالية من مضادات الأكسدة وينصح الخبراء دائما بتناوله.

 

أهمية تناول الخيار 

ويقول الدكتور أحمد السيد اخصائي التغذية العلاجية، إن الخيار هو أحد أنواع الخضروات المنعشة والمحبوبة على نطاق واسع، ويتمتع بالعديد من الفوائد الصحية التي تجعله مكونًا مهمًا في النظام الغذائي الصحي، ويعتبر الخيار من الخضراوات الغنية بالماء، حيث يحتوي على نسبة تتجاوز 90% من الماء، مما يجعله اختيار مثالي لترطيب الجسم، خاصة في الأيام الحارة.

فوائد الخيار 

فوائد الخيار للصحة 

واضاف السيد، أن من فوائد الخيار للصحة:-

  • يعتبر الخيار منخفض السعرات الحرارية، حيث إن كوب، على واحد من الخيار المقطع يحتوي على حوالي 16 سعر حراري فقط، هذا يجعله خيار رائع للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، حيث يمكن تناوله بكميات كبيرة دون القلق من زيادة السعرات الحرارية.
  • قشر الخيار غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول.
  • يحتوي الخيار على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C وفيتامين K والماغنيسيوم والبوتاسيوم، فيتامين C يلعب دور مهم في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الجذور الحرة، مما يحمي الجسم من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وفيتامين K مهم لصحة العظام، حيث يساعد في تحسين امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.
  • يلعب الخيار دور في تحسين صحة البشرة نظرا لمحتواه العالي من الماء والفيتامينات، يساعد الخيار في ترطيب البشرة وتقليل الانتفاخ والهالات السوداء تحت العينين، كما يمكن استخدام شرائح الخيار كقناع طبيعي للبشرة للتقليل من الالتهابات وتهدئة البشرة.
  • الخيار مفيد لصحة القلب، حيث يساعد في تنظيم ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم، والبوتاسيوم يسهم في توازن مستوى الصوديوم في الجسم، مما يقلل من ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • الخيار يعزز صحة الكلى بفضل محتواه العالي من الماء، حيث يساعد في زيادة إنتاج البول وتنظيف الجسم من السموم، كما يقلل من احتمالية تكون حصى الكلى ويعزز وظائف الكلى بشكل عام.
txt

فوائد الماتشا، مهم لصحة القلب وقوة التركيز ولرشاقتك

txt

فوائد القهوة الخضراء لتحسين مستويات سكر الدم وإنقاص وزنك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخيار فوائد الخيار فوائد الخيار للصحة أهمية تناول الخيار الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد الكاكا، غنية بالألياف والمعادن وتعزز من الصحة العامة للجسم

فوائد اللب الأبيض، يحمى من أمراض القلب والسرطان

اكتشفي أهم فوائد واستخدامات، البيكنج بودر في البيت

فوائد الزعتر، لصحة الجهاز الهضمي

الأكثر قراءة

مفاجأة في سعر الدولار قبل محضر اجتماع المركزي الأمريكي

نجم الزمالك يتمرد على تدريبات الفريق بسبب العرض الصربي

الغيرة القاتلة، جريمة زوجة مصرية أصبحت حديث العالم، تخلصت من زوجها بمنشار وقطعته في أكياس بشوارع أستراليا (فيديو وصور)

يوم الوعيد، إجلاء مليون شخص بولاية فلوريدا الأمريكية هربا من الإعصار ميلتون

بطريقة تقطع الشك باليقين، كانيه ويست وبيانكا سينسوري ينفيان أخبار طلاقهما (صور)

تزامنا مع قرب تشكيل لجنة القيم، تعرف على الجزاءات البرلمانية

البرازيل ترفع الحظر عن منصة إكس بعد امتثال ماسك لأوامر المحكمة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

الغيرة القاتلة، جريمة زوجة مصرية أصبحت حديث العالم، تخلصت من زوجها بمنشار وقطعته في أكياس بشوارع أستراليا (فيديو وصور)

شبيه "أبو الهول"، المرأة القطة تظهر برفقة خطيبها بعد نشر صورة قديمة لها

شركة طيران تعتذر لعرضها "مشاهد جنسية" بفيلم للركاب

بتهمة الإضرار بالصحة العقلية، 14 ولاية أمريكية تقاضي تيك توك

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية