فوائد الخيار، يرطب الجسم في الطقس الحار

فوائد الخيار، الخيار من الخضروات الخضراء الشهيرة التي تقدم كمقبلات أو في عمل السلطة بأنواع مختلفة، ومذاقه مميز وعشاقها كثيرون.

وفوائد الخيار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، كما أنه غنى بالمياه لذا هو مهم للصحة خاصة في فصل الصيف.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الخيار من الخضروات المهمة التي تحتوي على المياه والألياف بنسبة عالية، ويتم تناوله على حالته أو يضاف للسلطة، وله مذاق مميز ويدخل فى صناعة مستحضرات التجميل لفوائده للبشرة والحفاظ على جمالها.

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عناصر غذائية مهمة موجودة في الخيار

وأضاف السيد، أن الخيار له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل فيتامين سي وفيتامين ب وفيتامين أ وفيتامين ك والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والبروتينات والكربوهيدرات والألياف.

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فوائد الخيار

وتابع، أن من فوائد الخيار، التى تدفعنا لتناوله:-

يساعد فى علاج حروق الشمس.

يساعد فى تعزيز صحة الجهاز الدوري.

يعمل على علاج انتفاخ العيون والهالات السوداء.

يحارب السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.

يقوي العظام والعضلات والأعصاب.

يخفض مستوى السكر بالدم.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يقضى على رائحة الفم الكريهة.

يساعد فى علاج الإمساك ويحمي من الإصابة به لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تنظف القولون وتطرد السموم.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد فى تقوية الاظافر ومنع تشققها.

يرطب البشرة ويعيد الحيوية لها.

يرطب الجسم ويحمي من مخاطر الجفاف والإجهاد الحراري في الصيف.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لأنه قليل السعرات الحرارية وخالي من الدهون ويمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالى يساعد في إنقاص الوزن.

ينظم حركة الجهاز الهضمي.

يساعد في علاج حصى الكلى والأملاح والتهابات البول.

يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

يحمي من خطر الإصابة بالجلطات.

يعزز من جمال البشرة ونضارتها.

يشد البشرة ويحمي من التجاعيد والخطوط.

يغذي البشرة بما يحتاجه من عناصر غذائية مهمة.

يغذي الشعر ويرطبه ويساعد في زيادة طوله وكثافته.

يساعد على علاج التهابات المعدة.

يقضى على حموضة المعدة.

يقوى المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي والعناصر الغذائية المهمة.

يعزز تنظيم إفراز الأنسولين بالجسم.

يخفف من آلام النقرس والتهاب المفاصل.