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صحة ومرأة

فوائد الخيار، يحارب الخلايا السرطانية ويقلل الالتهابات

فوائد الخيار، فيتو
فوائد الخيار، فيتو

الخيار خضار مغذي يحتوي على نسبة عالية من الماء، ويمكن أن يساعد في تخفيف الجفاف ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، وقد يفيد الخيار أيضًا صحة الجلد.

الخيار عضو في عائلة Cucurbitaceae، وتشمل الأعضاء الأخرى في العائلة القرع وأنواع مختلفة من البطيخ، بما في ذلك البطيخ المر، ويوفر الخيار العديد من العناصر الغذائية ولكنه منخفض السعرات الحرارية والدهون والكوليسترول والصوديوم، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

الفوائد الصحية الخيار

قد يمنح الخيار عددًا من الفوائد الصحية.

الترطيب

يتكون الخيار في الغالب من الماء، كما يحتوي أيضًا على إلكتروليتات مهمة، ويمكن أن يساعد في منع الجفاف في الطقس الحار أو بعد التمرين.

البقاء رطبًا أمر ضروري للحفاظ على صحة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتجنب حصوات الكلى، والمزيد، والخيار هو أحد أكثر الأطعمة ترطيبًا

صحة العظام

يساعد فيتامين سي في تخثر الدم، وقد يدعم صحة العظام.

يوفر كوب 142 جرامًا من الخيار المفروم غير المقشر النيئ 10.2 ميكروجرامًا (ميكروجرامًا) من فيتامين سي.
يحتوي الخيار أيضًا على 19.9 مليجرامًا (مجم) من الكالسيوم، ويحتاج البالغون إلى 1000-1200 مجم من الكالسيوم يوميًا، حسب الجنس والعمر.

يساعد فيتامين سي على تحسين امتصاص الكالسيوم ومعًا يمكن لهذه العناصر الغذائية أن تساهم في صحة العظام الجيدة.

السرطان

يحتوي الخيار على مستويات عالية من العناصر الغذائية ذات المذاق المر المعروفة باسم الكوكوربيتاسين، وتساعد الكوكوربيتاسين في منع السرطان عن طريق منع خلايا السرطان من التكاثر.

يوفر كوب 133 جرامًا من الخيار المفروم بقشرته أيضًا حوالي 1 جرام من الألياف، وقد تساعد الألياف في الحماية من سرطان القولون والمستقيم.

صحة القلب والأوعية الدموية

تساعد الألياف في إدارة الكوليسترول ومنع مشاكل القلب والأوعية الدموية ذات الصلة.

ويوفر كوب 142 جرامًا من الخيار غير المقشر أيضًا 193 مجم من البوتاسيوم و17 مجم من المغنيسيوم، وتوصي الإرشادات الغذائية بأن يستهلك البالغون 4700 مجم من البوتاسيوم يوميًا و310-410 مجم من المغنيسيوم، حسب الجنس والعمر.

قد يساعد تقليل تناول الصوديوم وزيادة تناول البوتاسيوم في منع ارتفاع ضغط الدمن كما تساعد الكوكوربيتاسينات الموجودة في الخيار أيضًا في منع تصلب الشرايين.

مرض السكري

يلعب الخيار دورًا في السيطرة على مرض السكري والوقاية منه، فهو يحتوي على مواد قد تساعد في خفض نسبة السكر في الدم أو منع ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم إلى مستويات عالية جدًا.

تقول إحدى النظريات أن الكوكوربيتاسينات الموجودة في الخيار تساعد في تنظيم إطلاق الأنسولين واستقلاب الجليكوجين الكبدي، وهو هرمون رئيسي في معالجة سكر الدم.

وجدت إحدى الدراسات أن قشر الخيار ساعد في إدارة أعراض مرض السكري، وقد يكون هذا بسبب محتواه من مضادات الأكسدة.

قد تساعد الألياف أيضًا في منع وإدارة مرض السكري من النوع 2، ويحصل الخيار على درجة منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)، وهذا يعني أنه يوفر العناصر الغذائية الأساسية دون إضافة الكربوهيدرات التي يمكن أن تزيد من نسبة الجلوكوز في الدم.

الالتهاب

للخيار فوائد مضادة للالتهابات، والالتهاب هو وظيفة الجهاز المناعي.

يعتقد الخبراء أن الالتهاب قد يساعد في تحفيز تطور العديد من الحالات الصحية، مثل:

  • أمراض القلب والأوعية الدموية
  • مرض السكري
  • حالات المناعة الذاتية
  • الاكتئاب
  • السرطان

العناية بالبشرة

أشارت بعض الأبحاث إلى أن العناصر الغذائية الموجودة في الخيار توفر فوائد لصحة الجلد.

يمكن أن يساعد وضع شرائح الخيار مباشرة على الجلد في تبريد وتهدئة الجلد وتقليل التورم والتهيج، ويمكن أن يخفف من حروق الشمس، ويساعد وضعه على العينين في تقليل الانتفاخ الصباحي.

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